郡山五中が大賞　28団体に東北大会出場権、県合唱コンクール

第７２回県合唱コンクール最終日は２日、会津若松市の會津風雅堂で中学校部門と大学職場一般部門が行われ、金賞と銀賞の計２８団体が東北大会出場権を獲得した。

全部門を通して特に優れた団体に贈られる大賞には郡山五中が選ばれた。

県合唱連盟などの主催。東北大会は２８～３０日に宮城県で開かれる。【中学校】▽金賞＝郡山五、郡山二、須賀川二（混声）若松四、郡山六、福島一、須賀川二（女声）二本松一、船引、植田、若松一・若松二▽銀賞＝安積、白河中央、郡山七、いわき・泉、若松三、一箕、常葉、草野、湯本一▽銅賞＝平三、白河二、信夫、喜多方一、大槻、平一、坂下、高田、富田【大学職場一般】◇大学ユース ▽金賞＝福島大混声合唱団 ◇職場一般 ▽金賞＝会津混声合唱団、安積合唱協会▽銀賞＝合唱団Ｌ'ａｌｂａ、合唱団「櫻」、合唱団 緋、県庁混声合唱団「きびたき」、Ｆ．Ｍ．Ｃ混声合唱団▽銅賞＝ＤＲＥＩＳＳＩＧＥＲ、郡山女声合唱団、混声合唱団メンタル・ハーモニー、郡山市民合唱団【特別賞】▽大賞＝郡山五中▽全日本合唱連盟理事長賞＝郡山五中▽県合唱連盟賞＝会津高▽三浦賞＝郡山高▽高野賞＝会津混声合唱団▽渡部賞＝葵高▽県教育長賞＝朝日が丘小、郡山五中、会津高、福島大混声合唱団、会津混声合唱団▽県合唱連盟特別賞＝二本松一中、若松四中、郡山五中（女声）同（混声）郡山二中、会津高、安積黎明高、郡山高、Ｌ'Ａｕｂｅ ｄｅｓ Ｔｅｍｐｓ、合唱団Ｌ'ａｌｂａ