■3rd Anniversary 記念ログインボーナス実施中!

期間中、「セーラームーンドロップス」にログインすると、キャラクターのレベルを上げることのできる「成長スタンプ」や「成長の結晶」などのアイテムがもらえる!

ログインボーナス期間

開催中~9月24日23時59分まで

※期間は予告なく変更になる場合がございます。

■イベント開催中!「セーラーコスモス」を手に入れるチャンス

今回のイベントはビンゴ形式。ステージをクリアするとマスがオープンする。タテ・ヨコ・ナナメにそろえてビンゴさせよう!

合計24ビンゴを達成すると、レベル3まで成長できる「セーラーコスモス」が、合計40ビンゴを達成すると、レベル5まで成長できる「セーラーコスモス」が手に入る!

開催期間

開催中~9月13日10時まで

※おためしでは、レベル2またはレベル5に固定された「セーラーコスモス」を使用できますが、イベントをクリアして獲得したキャラクターについては、獲得後、「成長の結晶」を使ってレベル1から成長させる必要があります。

■今ならセーラー戦士たちからのメッセージ&壁紙がもらえる!

期間中、「セーラームーンドロップス」にログインすると、セーラー戦士たちからのメッセージカードと、「セーラーコスモス」の特別壁紙が受け取れる!

配布期間

配布中~9月25日23時59分まで

(C)武内直子・PNP・講談社・東映アニメーション(C)Naoko Takeuchi(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Powered by Beeline Interactive, Inc.