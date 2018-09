■新たなボス、パイルマン来襲!

10月4日の発売迫る「ロックマン11」。今回はロックマンを待ち受ける8体のボスの中から「パイルマン」を紹介しよう。建築のプロ、パイルマンの特徴が反映されたステージに迫る。

建築現場のことならオレに任せろ!パイルマン

CV:てらそま まさき

工事現場で主に基礎工事を担当する万能型建築支援ロボット。杭打ちロボット三兄弟「クイイチロー」「クイジロー」「クイサブロー」が合体してパイルマンになる。猪突猛進の精神と工事を進める使命感だけが暴走して、無秩序な工事を延々と続けている。

自慢のパイルを武器に、変形合体を繰り返し、執拗にロックマンを串刺しにしようと襲い掛かってくる。大柄で重厚なボディの持ち主だが、見た目に反し高速突進攻撃を得意とする。

ワイリーに組み込まれたパワーギアが発動すると、部下の杭打ちロボット衆と合体して巨大し、圧倒的破壊力の極太パイルでロックマンに迫る。

出撃時のデモ。パワフルで堅牢そうな外観通りの実力を持つ。

パイルマン ステージ

パイルマンのステージは工事現場だ。不安定な足場や突然飛んでくる杭に注意して進め!愛すべきザコキャラクター、メットールも登場する?

杭がロックマンを強襲!一瞬だけ表示される軌道を読んで華麗に避けろ!

杭と並んでパイルマンステージを象徴するリフトのギミック。不安定な足場でも敵の攻撃は容赦ない。

行く手を塞ぐピッケルマンショベル。ショベル部分はロックバスターでの攻撃を弾いてしまう強敵だ。

鋭い杭(パイル)が特徴的なパイルマン。戦闘ではパイルによる強烈な突きを放ってくる。そしてパワーギアを発動させると…杭打ち3兄弟が合体した姿であるパイルマン、真のチカラが発揮される!

速度の突き「パイルドライブ」。喰らえば大ダメージだ。

パワーギアを発動させたパイルマン。どんな攻撃を繰り出すのか?恐ろしさが発揮されるのはこれからだ。

特殊武器

パイルマンを倒すとパイルドライブが手に入る。高速で繰り出す強力な突きの破壊力はバツグン。

一気に間合いを詰めるのにも有効な上、空中でも発動可能だ。

