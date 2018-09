「デカビタC」×「モンスターハンター:ワールド」コラボデザインラベル商品&応募キャンペーンが「ハロウィン期間限定」で登場。

「デカビタC 6本パック」と「デカビタCダブルスーパーチャージ」には、「ネルギガンテ」をはじめとした「人気モンスター」、「同ゼロ」は「アイルー」がテーマ。防具を着た、デカビタCオリジナルキャラクター「ビタ子」にも注目!

さらに、2018年2月に実施した「デカビタC×モンスターハンター」コラボキャンペーンの第2弾として、9/3より総勢30名様に当たる「大食いマグロを食べ尽くせ!」キャンペーンを実施。詳しくは「デカビタC」公式サイトをチェック!

「デカビタC」公式サイト

https://www.suntory.co.jp/softdrink/dekavita/

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.