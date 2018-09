【リサーチ】『SNKが発表予定の新作ゲーム、あなたの予想は?』結果発表

毎週恒例の読者参加アンケートコーナー「Game*Sparkリサーチ」。今回は『SNKが発表予定の新作ゲーム、あなたの予想は?』というテーマで皆様から募集した回答をご報告。

回答では様々な予想…というより希望が出ていますが、中でも新規作品では「サムスピと月華の剣士がクロスオーバーするような、剣劇KOFみたいなもの」、既存作品では『SNK VS. CAPCOM』『餓狼伝説』『サムライスピリッツ』の新作を求める回答が多くの共感を集めました。いずれも長らく新作が出ていないということで大きな期待が寄せられているようです。

その他には『ビーストバスターズ』『怒』『龍虎の拳』『武力』『バーニングファイト』『キングオブザモンスターズ』『サイコソルジャー』『メタルスラッグ』『ネオジオバトルコロシアム』『クロスソード』『ザ・スーパースパイ』『サスケvsコマンダー』『与作』『どきどき魔女神判!』『ワールドヒーローズ』などの名前が挙げられています。

SNKファンが楽しみに待つ発表は9月10日に行われます。一体どんなゲームが発表されるのでしょうか。なお、カウントダウンサイトに記載された一文「A NEW DAWN RISES…」のフォントが『餓狼 MARK OF THE WOLVES』のタイトルロゴのフォントと似ているとの指摘も…。

それでは最後に、読者の皆様から寄せられたコメントを一部ご紹介。

