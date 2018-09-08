【J3第22節】YS横浜は沼津に追いつき、引き分けに持ち込む

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場でY.S.C.C.横浜 vs アスルクラロ沼津の試合が行われました。
前半、YS横浜は1 - 2で沼津にリードを許します。
後半に入り、沼津は相手ゴールを割れず、YS横浜が得点を重ね、最終スコア2 - 2での引き分けに持ち込みました。

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メンバー

■ Y.S.C.C.横浜

GK　1　浅沼　優瑠
DF　17　河野　諒祐
DF　3　宗近　慧
DF　6　小澤　光
DF　25　西山　峻太
MF　9　大泉　和也
MF　4　土館　賢人
MF　14　後藤　京介
MF　8　吉田　明生
MF　15　奥田　晃也
FW　11　北脇　健慈

GK　16　佐川　亮介
MF　7　宮尾　孝一
MF　27　柳　雄太郎
MF　23　三沢　直人
FW　10　辻　正男
FW　18　金子　大晟
FW　20　進　昂平

■ アスルクラロ沼津

GK　16　牲川　歩見
DF　18　尾崎　瑛一郎
DF　22　徳武　正之
DF　2　藤嵜　智貴
DF　24　砂森　和也
MF　50　染矢　一樹
MF　7　谷口　智紀
MF　17　太田　一輝
MF　14　普光院　誠
MF　47　富田　康仁
FW　10　青木　翔大

GK　1　福留　健吾
DF　3　藤原　拓也
MF　6　沓掛　勇太
MF　11　前澤　甲気
FW　9　田中　直基
FW　19　石田　雅俊
FW　29　畑　潤基

スタッツ

YS横浜沼津CK数67PK数10オフサイド数42シュート数155直接FK数1310警告数01退場数00間接FK数43

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