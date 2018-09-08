【J3第22節】YS横浜は沼津に追いつき、引き分けに持ち込む

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場でY.S.C.C.横浜 vs アスルクラロ沼津の試合が行われました。

前半、YS横浜は1 - 2で沼津にリードを許します。

後半に入り、沼津は相手ゴールを割れず、YS横浜が得点を重ね、最終スコア2 - 2での引き分けに持ち込みました。

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メンバー

■ Y.S.C.C.横浜

GK 1 浅沼 優瑠

DF 17 河野 諒祐

DF 3 宗近 慧

DF 6 小澤 光

DF 25 西山 峻太

MF 9 大泉 和也

MF 4 土館 賢人

MF 14 後藤 京介

MF 8 吉田 明生

MF 15 奥田 晃也

FW 11 北脇 健慈

GK 16 佐川 亮介

MF 7 宮尾 孝一

MF 27 柳 雄太郎

MF 23 三沢 直人

FW 10 辻 正男

FW 18 金子 大晟

FW 20 進 昂平

■ アスルクラロ沼津

GK 16 牲川 歩見

DF 18 尾崎 瑛一郎

DF 22 徳武 正之

DF 2 藤嵜 智貴

DF 24 砂森 和也

MF 50 染矢 一樹

MF 7 谷口 智紀

MF 17 太田 一輝

MF 14 普光院 誠

MF 47 富田 康仁

FW 10 青木 翔大

GK 1 福留 健吾

DF 3 藤原 拓也

MF 6 沓掛 勇太

MF 11 前澤 甲気

FW 9 田中 直基

FW 19 石田 雅俊

FW 29 畑 潤基

スタッツ

YS横浜沼津CK数67PK数10オフサイド数42シュート数155直接FK数1310警告数01退場数00間接FK数43