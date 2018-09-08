【J3第22節】YS横浜は沼津に追いつき、引き分けに持ち込む

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場でY.S.C.C.横浜 vs アスルクラロ沼津の試合が行われました。
前半、YS横浜は1 - 2で沼津にリードを許します。
後半に入り、沼津は相手ゴールを割れず、YS横浜が得点を重ね、最終スコア2 - 2での引き分けに持ち込みました。
メンバー
■ Y.S.C.C.横浜
GK 1 浅沼 優瑠
DF 17 河野 諒祐
DF 3 宗近 慧
DF 6 小澤 光
DF 25 西山 峻太
MF 9 大泉 和也
MF 4 土館 賢人
MF 14 後藤 京介
MF 8 吉田 明生
MF 15 奥田 晃也
FW 11 北脇 健慈
GK 16 佐川 亮介
MF 7 宮尾 孝一
MF 27 柳 雄太郎
MF 23 三沢 直人
FW 10 辻 正男
FW 18 金子 大晟
FW 20 進 昂平
■ アスルクラロ沼津
GK 16 牲川 歩見
DF 18 尾崎 瑛一郎
DF 22 徳武 正之
DF 2 藤嵜 智貴
DF 24 砂森 和也
MF 50 染矢 一樹
MF 7 谷口 智紀
MF 17 太田 一輝
MF 14 普光院 誠
MF 47 富田 康仁
FW 10 青木 翔大
GK 1 福留 健吾
DF 3 藤原 拓也
MF 6 沓掛 勇太
MF 11 前澤 甲気
FW 9 田中 直基
FW 19 石田 雅俊
FW 29 畑 潤基
スタッツ
YS横浜沼津CK数67PK数10オフサイド数42シュート数155直接FK数1310警告数01退場数00間接FK数43