【J3第22節】秋田が相模原との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。

前半終了時点で、秋田は0点、相模原は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、相模原は秋田のゴールを割ることはできず、一方秋田は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、秋田は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ SC相模原

GK 29 田中 雄大

DF 2 丹羽 竜平

DF 3 工藤 祐生

DF 5 梅井 大輝

DF 17 保崎 淳

DF 35 森本 大貴

MF 8 谷澤 達也

MF 18 成岡 翔

MF 38 千明 聖典

FW 9 ジョン ガブリエル

FW 39 松本 孝平

GK 23 大畑 拓也

DF 15 辻尾 真二

DF 26 加納 錬

DF 28 リ ジンヒョク

MF 6 梶山 幹太

MF 50 トロ

FW 14 チッキーニョ

■ ブラウブリッツ秋田

GK 21 松本 拓也

DF 2 尾本 敬

DF 5 千田 海人

DF 6 藤山 智史

DF 14 山田 樹

MF 8 日高 慶太

MF 7 前山 恭平

MF 15 江口 直生

FW 13 平石 直人

FW 30 外山 凌

FW 18 藤田 祥史

GK 1 清水 慶記

DF 17 韓 浩康

DF 22 薗田 淳

MF 9 中村 亮太

MF 10 古田 寛幸

MF 11 久富 賢

MF 20 青島 拓馬

スタッツ

相模原秋田CK数610PK数00オフサイド数11シュート数712直接FK数1715警告数20退場数00間接FK数11