【J3第22節】秋田が相模原との一進一退を制す

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。
前半終了時点で、秋田は0点、相模原は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、相模原は秋田のゴールを割ることはできず、一方秋田は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、秋田は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。
メンバー
■ SC相模原
GK 29 田中 雄大
DF 2 丹羽 竜平
DF 3 工藤 祐生
DF 5 梅井 大輝
DF 17 保崎 淳
DF 35 森本 大貴
MF 8 谷澤 達也
MF 18 成岡 翔
MF 38 千明 聖典
FW 9 ジョン ガブリエル
FW 39 松本 孝平
GK 23 大畑 拓也
DF 15 辻尾 真二
DF 26 加納 錬
DF 28 リ ジンヒョク
MF 6 梶山 幹太
MF 50 トロ
FW 14 チッキーニョ
■ ブラウブリッツ秋田
GK 21 松本 拓也
DF 2 尾本 敬
DF 5 千田 海人
DF 6 藤山 智史
DF 14 山田 樹
MF 8 日高 慶太
MF 7 前山 恭平
MF 15 江口 直生
FW 13 平石 直人
FW 30 外山 凌
FW 18 藤田 祥史
GK 1 清水 慶記
DF 17 韓 浩康
DF 22 薗田 淳
MF 9 中村 亮太
MF 10 古田 寛幸
MF 11 久富 賢
MF 20 青島 拓馬
スタッツ
相模原秋田CK数610PK数00オフサイド数11シュート数712直接FK数1715警告数20退場数00間接FK数11