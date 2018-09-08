【J3第22節】秋田が相模原との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。
前半終了時点で、秋田は0点、相模原は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、相模原は秋田のゴールを割ることはできず、一方秋田は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、秋田は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ SC相模原

GK　29　田中　雄大
DF　2　丹羽　竜平
DF　3　工藤　祐生
DF　5　梅井　大輝
DF　17　保崎　淳
DF　35　森本　大貴
MF　8　谷澤　達也
MF　18　成岡　翔
MF　38　千明　聖典
FW　9　ジョン　ガブリエル
FW　39　松本　孝平

GK　23　大畑　拓也
DF　15　辻尾　真二
DF　26　加納　錬
DF　28　リ　ジンヒョク
MF　6　梶山　幹太
MF　50　トロ
FW　14　チッキーニョ

■ ブラウブリッツ秋田

GK　21　松本　拓也
DF　2　尾本　敬
DF　5　千田　海人
DF　6　藤山　智史
DF　14　山田　樹
MF　8　日高　慶太
MF　7　前山　恭平
MF　15　江口　直生
FW　13　平石　直人
FW　30　外山　凌
FW　18　藤田　祥史

GK　1　清水　慶記
DF　17　韓　浩康
DF　22　薗田　淳
MF　9　中村　亮太
MF　10　古田　寛幸
MF　11　久富　賢
MF　20　青島　拓馬

スタッツ

相模原秋田CK数610PK数00オフサイド数11シュート数712直接FK数1715警告数20退場数00間接FK数11

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