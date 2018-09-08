【KNOCK OUT】全試合結果＝2018年9月8日

キックスロード
「KNOCK OUT 2018 OSAKA 2nd」
2018年9月8日（土）エディオンアリーナ大阪第2競技場
▼第7試合 メインイベント 58.5kg契約 3分5R
駿太
（36＝谷山ジム/Bigbangスーパーフェザー級王者） 〇 判定3-0
※三者とも50-48 ● 髙橋聖人
（20＝真門ジム/NKBフェザー級王者）
▼第6試合 65kg契約 3分5R
健太
（31＝E.S.G/WBCムエタイ日本ウェルター級王者） △ ドロー 判定0-1
※47-48、47-47、48-48 △ タップロン・ハーデスワークアウト
（38＝ハーデスワークアウトジム/SB世界スーパーライト級3位）
▼第5試合 64kg契約 3分5R
山口裕人
（26＝山口道場/WBCムエタイ日本スーパーライト級王者） ○ TKO 3R1分24秒
※レフェリーストップ ● マサ佐藤
（30＝名護ムエタイスクール/英雄伝説64kg級アジア王者）
▼第4試合 55.5kg契約 3分5R
髙橋 亮
（22＝真門ジム/NKBバンタム級王者） ○ 判定3-0
※三者とも49-47 ● 瀧澤博人
（27＝ビクトリージム/第11代日本バンタム級王者）
▼第3試合 64kg契約 3分5R
山口侑馬
（山口道場/Innovationライト級王者） ○ TKO 4R 1分39秒
※レフェリーストップ ● 杉本卓也
（WSRフェアテックス/J-NETWORKスーパーライト級王者）
▼第2試合 50kg契約 3分3R
小林愛三
（22＝NEXTLEVEL渋谷ジム/初代ムエタイオープン女子フライ級王者） ○ 判定3-0
※30-28、30-28、30-27 ● 喜多村美紀
（31＝テツジム）
▼第1試合 58kg契約 3分3R
栗秋祥梧
（23＝クロスポイント吉祥寺/元PRINCE REVOLUTION58kg級王者 61kg級王者） △ ドロー 判定0-1
※28-30、29-29、29-29 △ 翔貴
（22＝岡山ジム/ルンピニーボクシングスタジアムオブジャパン フェザー級王者）