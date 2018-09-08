【KNOCK OUT】全試合結果＝2018年9月8日

キックスロード
「KNOCK OUT 2018 OSAKA 2nd」
2018年9月8日（土）エディオンアリーナ大阪第2競技場

▼第7試合　メインイベント　58.5kg契約　3分5R

駿太
（36＝谷山ジム/Bigbangスーパーフェザー級王者）  〇  判定3-0
※三者とも50-48  ● 髙橋聖人
（20＝真門ジム/NKBフェザー級王者）

▼第6試合　65kg契約　3分5R

健太
（31＝E.S.G/WBCムエタイ日本ウェルター級王者）  △  ドロー　判定0-1
※47-48、47-47、48-48 △  タップロン・ハーデスワークアウト
（38＝ハーデスワークアウトジム/SB世界スーパーライト級3位）

▼第5試合　64kg契約　3分5R

山口裕人
（26＝山口道場/WBCムエタイ日本スーパーライト級王者） ○ TKO　3R1分24秒
※レフェリーストップ ● マサ佐藤
（30＝名護ムエタイスクール/英雄伝説64kg級アジア王者）

▼第4試合　55.5kg契約　3分5R

髙橋　亮
（22＝真門ジム/NKBバンタム級王者） ○ 判定3-0
※三者とも49-47 ● 瀧澤博人
（27＝ビクトリージム/第11代日本バンタム級王者）

▼第3試合　64kg契約　3分5R

山口侑馬
（山口道場/Innovationライト級王者） ○ TKO　4R 1分39秒
※レフェリーストップ ● 杉本卓也
（WSRフェアテックス/J-NETWORKスーパーライト級王者）

▼第2試合　50kg契約　3分3R

小林愛三
（22＝NEXTLEVEL渋谷ジム/初代ムエタイオープン女子フライ級王者） ○ 判定3-0
※30-28、30-28、30-27 ● 喜多村美紀
（31＝テツジム）

▼第1試合　58kg契約　3分3R

栗秋祥梧
（23＝クロスポイント吉祥寺/元PRINCE REVOLUTION58kg級王者 61kg級王者） △ ドロー　判定0-1
※28-30、29-29、29-29 △ 翔貴
（22＝岡山ジム/ルンピニーボクシングスタジアムオブジャパン フェザー級王者）

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