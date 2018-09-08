【J2第32節】愛媛は讃岐とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK 1 岡本 昌弘

DF 8 安藤 淳

DF 4 西岡 大輝

DF 5 前野 貴徳

MF 14 小池 純輝

MF 16 田中 裕人

MF 6 野澤 英之

MF 17 小暮 大器

FW 7 近藤 貴司

FW 19 藤本 佳希

FW 10 神谷 優太

GK 21 馬渡 洋樹

DF 2 山崎 浩介

DF 3 玉林 睦実

FW 9 有田 光希

FW 18 西田 剛

FW 20 河原 和寿

FW 28 吉田 眞紀人

■ カマタマーレ讃岐

GK 1 清水 健太

DF 22 武田 有祐

DF 30 竹内 彬

DF 3 中島 大貴

DF 5 麻田 将吾

MF 23 西 弘則

MF 25 岡村 和哉

MF 7 永田 亮太

MF 14 佐々木 渉

FW 17 佐々木 匠

FW 13 木島 徹也

GK 24 瀬口 拓弥

DF 31 アレックス

MF 8 渡邉 大剛

MF 28 田中 英雄

FW 11 森川 裕基

FW 19 重松 健太郎

FW 20 原 一樹

スタッツ

愛媛讃岐CK数66PK数00オフサイド数23シュート数157直接FK数711警告数20退場数00間接FK数23