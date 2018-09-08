【J2第32節】愛媛は讃岐とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK　1　岡本　昌弘
DF　8　安藤　淳
DF　4　西岡　大輝
DF　5　前野　貴徳
MF　14　小池　純輝
MF　16　田中　裕人
MF　6　野澤　英之
MF　17　小暮　大器
FW　7　近藤　貴司
FW　19　藤本　佳希
FW　10　神谷　優太

GK　21　馬渡　洋樹
DF　2　山崎　浩介
DF　3　玉林　睦実
FW　9　有田　光希
FW　18　西田　剛
FW　20　河原　和寿
FW　28　吉田　眞紀人

■ カマタマーレ讃岐

GK　1　清水　健太
DF　22　武田　有祐
DF　30　竹内　彬
DF　3　中島　大貴
DF　5　麻田　将吾
MF　23　西　弘則
MF　25　岡村　和哉
MF　7　永田　亮太
MF　14　佐々木　渉
FW　17　佐々木　匠
FW　13　木島　徹也

GK　24　瀬口　拓弥
DF　31　アレックス
MF　8　渡邉　大剛
MF　28　田中　英雄
FW　11　森川　裕基
FW　19　重松　健太郎
FW　20　原　一樹

スタッツ

愛媛讃岐CK数66PK数00オフサイド数23シュート数157直接FK数711警告数20退場数00間接FK数23

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