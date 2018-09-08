【J2第32節】愛媛は讃岐とスコアレスドロー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 愛媛FC
GK 1 岡本 昌弘
DF 8 安藤 淳
DF 4 西岡 大輝
DF 5 前野 貴徳
MF 14 小池 純輝
MF 16 田中 裕人
MF 6 野澤 英之
MF 17 小暮 大器
FW 7 近藤 貴司
FW 19 藤本 佳希
FW 10 神谷 優太
GK 21 馬渡 洋樹
DF 2 山崎 浩介
DF 3 玉林 睦実
FW 9 有田 光希
FW 18 西田 剛
FW 20 河原 和寿
FW 28 吉田 眞紀人
■ カマタマーレ讃岐
GK 1 清水 健太
DF 22 武田 有祐
DF 30 竹内 彬
DF 3 中島 大貴
DF 5 麻田 将吾
MF 23 西 弘則
MF 25 岡村 和哉
MF 7 永田 亮太
MF 14 佐々木 渉
FW 17 佐々木 匠
FW 13 木島 徹也
GK 24 瀬口 拓弥
DF 31 アレックス
MF 8 渡邉 大剛
MF 28 田中 英雄
FW 11 森川 裕基
FW 19 重松 健太郎
FW 20 原 一樹
スタッツ
愛媛讃岐CK数66PK数00オフサイド数23シュート数157直接FK数711警告数20退場数00間接FK数23