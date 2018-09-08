【J3第22節】群馬がC大23を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、キンチョウスタジアムでセレッソ大阪U-23 vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。
前半、群馬は試合を有利に進め、C大23からリードを奪う展開。
前半終了時点で、群馬は1点、C大23は0点となる。
後半に入り、C大23は群馬のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、群馬は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、群馬は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-23

GK　45　茂木　秀
DF　29　舩木　翔
DF　35　沖野　将基
DF　37　森下　怜哉
DF　52　西尾　隆矢
MF　31　山根　永遠
MF　36　斧澤　隼輝
MF　39　チャウワット
MF　57　喜田　陽
FW　28　中島　元彦
FW　44　ウェリング　ピアス

GK　48　林　祥太郎
DF　30　大山　武蔵
MF　53　松本　凪生
FW　51　藤尾　翔太

■ ザスパクサツ群馬

GK　21　松原　修平
DF　13　久木田　紳吾
DF　2　舩津　徹也
DF　40　小柳　達司
MF　29　星原　健太
MF　8　風間　宏希
MF　33　碓井　鉄平
MF　7　高橋　駿太
FW　15　金城　ジャスティン俊樹
FW　6　小林　竜樹
FW　27　大島　康樹

GK　23　朴　昇利
DF　4　坪内　秀介
MF　30　松下　裕樹
MF　14　吉田　直矢
MF　11　岡庭　裕貴
FW　39　大久保　哲哉
FW　50　山崎　雅人

スタッツ

C大23群馬CK数36PK数00オフサイド数43シュート数610直接FK数138警告数11退場数00間接FK数43

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