【J3第22節】群馬がC大23を突き放しての勝利

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、キンチョウスタジアムでセレッソ大阪U-23 vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。
前半、群馬は試合を有利に進め、C大23からリードを奪う展開。
前半終了時点で、群馬は1点、C大23は0点となる。
後半に入り、C大23は群馬のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、群馬は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、群馬は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ セレッソ大阪U-23
GK 45 茂木 秀
DF 29 舩木 翔
DF 35 沖野 将基
DF 37 森下 怜哉
DF 52 西尾 隆矢
MF 31 山根 永遠
MF 36 斧澤 隼輝
MF 39 チャウワット
MF 57 喜田 陽
FW 28 中島 元彦
FW 44 ウェリング ピアス
GK 48 林 祥太郎
DF 30 大山 武蔵
MF 53 松本 凪生
FW 51 藤尾 翔太
■ ザスパクサツ群馬
GK 21 松原 修平
DF 13 久木田 紳吾
DF 2 舩津 徹也
DF 40 小柳 達司
MF 29 星原 健太
MF 8 風間 宏希
MF 33 碓井 鉄平
MF 7 高橋 駿太
FW 15 金城 ジャスティン俊樹
FW 6 小林 竜樹
FW 27 大島 康樹
GK 23 朴 昇利
DF 4 坪内 秀介
MF 30 松下 裕樹
MF 14 吉田 直矢
MF 11 岡庭 裕貴
FW 39 大久保 哲哉
FW 50 山崎 雅人
スタッツ
C大23群馬CK数36PK数00オフサイド数43シュート数610直接FK数138警告数11退場数00間接FK数43