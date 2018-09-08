【J3第22節】群馬がC大23を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、キンチョウスタジアムでセレッソ大阪U-23 vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。

前半、群馬は試合を有利に進め、C大23からリードを奪う展開。

前半終了時点で、群馬は1点、C大23は0点となる。

後半に入り、C大23は群馬のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、群馬は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、群馬は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-23

GK 45 茂木 秀

DF 29 舩木 翔

DF 35 沖野 将基

DF 37 森下 怜哉

DF 52 西尾 隆矢

MF 31 山根 永遠

MF 36 斧澤 隼輝

MF 39 チャウワット

MF 57 喜田 陽

FW 28 中島 元彦

FW 44 ウェリング ピアス

GK 48 林 祥太郎

DF 30 大山 武蔵

MF 53 松本 凪生

FW 51 藤尾 翔太

■ ザスパクサツ群馬

GK 21 松原 修平

DF 13 久木田 紳吾

DF 2 舩津 徹也

DF 40 小柳 達司

MF 29 星原 健太

MF 8 風間 宏希

MF 33 碓井 鉄平

MF 7 高橋 駿太

FW 15 金城 ジャスティン俊樹

FW 6 小林 竜樹

FW 27 大島 康樹

GK 23 朴 昇利

DF 4 坪内 秀介

MF 30 松下 裕樹

MF 14 吉田 直矢

MF 11 岡庭 裕貴

FW 39 大久保 哲哉

FW 50 山崎 雅人

スタッツ

C大23群馬CK数36PK数00オフサイド数43シュート数610直接FK数138警告数11退場数00間接FK数43