【J2第32節】京都は金沢とスコアレスドロー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs ツエーゲン金沢の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 京都サンガF.C.
GK 21 清水 圭介
DF 6 本多 勇喜
DF 15 染谷 悠太
DF 24 増川 隆洋
DF 30 石櫃 洋祐
MF 8 重廣 卓也
MF 14 仙頭 啓矢
MF 41 金久保 順
MF 44 庄司 悦大
FW 9 レンゾ ロペス
FW 20 カイオ
GK 27 キム チョルホ
DF 4 田中 マルクス闘莉王
DF 17 牟田 雄祐
MF 22 小屋松 知哉
MF 31 ジュニーニョ
MF 35 福岡 慎平
FW 13 岩崎 悠人
■ ツエーゲン金沢
GK 23 白井 裕人
DF 13 石田 崚真
DF 39 庄司 朋乃也
DF 2 山本 義道
DF 16 毛利 駿也
MF 14 金子 昌広
MF 26 藤村 慶太
MF 33 梅鉢 貴秀
MF 17 加藤 大樹
FW 7 清原 翔平
FW 19 垣田 裕暉
GK 22 田尻 健
DF 3 作田 裕次
DF 18 野田 紘史
MF 6 大橋 尚志
MF 11 杉浦 恭平
FW 9 佐藤 洸一
FW 29 マラニョン
スタッツ
京都金沢CK数44PK数01オフサイド数12シュート数412直接FK数195警告数01退場数00間接FK数12