【J2第32節】京都は金沢とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs ツエーゲン金沢の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK　21　清水　圭介
DF　6　本多　勇喜
DF　15　染谷　悠太
DF　24　増川　隆洋
DF　30　石櫃　洋祐
MF　8　重廣　卓也
MF　14　仙頭　啓矢
MF　41　金久保　順
MF　44　庄司　悦大
FW　9　レンゾ　ロペス
FW　20　カイオ

GK　27　キム　チョルホ
DF　4　田中　マルクス闘莉王
DF　17　牟田　雄祐
MF　22　小屋松　知哉
MF　31　ジュニーニョ
MF　35　福岡　慎平
FW　13　岩崎　悠人

■ ツエーゲン金沢

GK　23　白井　裕人
DF　13　石田　崚真
DF　39　庄司　朋乃也
DF　2　山本　義道
DF　16　毛利　駿也
MF　14　金子　昌広
MF　26　藤村　慶太
MF　33　梅鉢　貴秀
MF　17　加藤　大樹
FW　7　清原　翔平
FW　19　垣田　裕暉

GK　22　田尻　健
DF　3　作田　裕次
DF　18　野田　紘史
MF　6　大橋　尚志
MF　11　杉浦　恭平
FW　9　佐藤　洸一
FW　29　マラニョン

スタッツ

京都金沢CK数44PK数01オフサイド数12シュート数412直接FK数195警告数01退場数00間接FK数12

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