【J2第32節】京都は金沢とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs ツエーゲン金沢の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 24 増川 隆洋

DF 30 石櫃 洋祐

MF 8 重廣 卓也

MF 14 仙頭 啓矢

MF 41 金久保 順

MF 44 庄司 悦大

FW 9 レンゾ ロペス

FW 20 カイオ

GK 27 キム チョルホ

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 17 牟田 雄祐

MF 22 小屋松 知哉

MF 31 ジュニーニョ

MF 35 福岡 慎平

FW 13 岩崎 悠人

■ ツエーゲン金沢

GK 23 白井 裕人

DF 13 石田 崚真

DF 39 庄司 朋乃也

DF 2 山本 義道

DF 16 毛利 駿也

MF 14 金子 昌広

MF 26 藤村 慶太

MF 33 梅鉢 貴秀

MF 17 加藤 大樹

FW 7 清原 翔平

FW 19 垣田 裕暉

GK 22 田尻 健

DF 3 作田 裕次

DF 18 野田 紘史

MF 6 大橋 尚志

MF 11 杉浦 恭平

FW 9 佐藤 洸一

FW 29 マラニョン

スタッツ

京都金沢CK数44PK数01オフサイド数12シュート数412直接FK数195警告数01退場数00間接FK数12