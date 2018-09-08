【J2第32節】新潟が岐阜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs FC岐阜の試合が行われました。

前半、新潟は試合を有利に進め、岐阜からリードを奪う展開。

前半終了時点で、新潟は3点、岐阜は0点となる。

後半に入り、岐阜は新潟のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、新潟は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは5 - 0となり、新潟は、5点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK 38 アレックス ムラーリャ

DF 24 川口 尚紀

DF 2 広瀬 健太

DF 44 大武 峻

DF 29 渡邊 泰基

MF 10 加藤 大

MF 32 カウエ

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 16 渡邉 新太

FW 9 河田 篤秀

FW 14 田中 達也

GK 1 大谷 幸輝

DF 3 安田 理大

DF 4 ソン ジュフン

MF 13 梶山 陽平

MF 17 伊藤 優汰

MF 33 高木 善朗

MF 40 小川 佳純

■ FC岐阜

GK 25 ビクトル

DF 2 阿部 正紀

DF 3 竹田 忠嗣

DF 27 イヨハ 理 ヘンリー

DF 16 福村 貴幸

MF 23 小野 悠斗

MF 31 宮本 航汰

MF 30 中島 賢星

FW 7 田中 パウロ淳一

FW 18 石川 大地

FW 19 薮内 健人

GK 21 原田 祐輔

DF 15 田森 大己

DF 26 長沼 洋一

MF 6 三島 頌平

FW 9 山岸 祐也

FW 24 難波 宏明

FW 33 ミシャエル

スタッツ

新潟岐阜CK数20PK数00オフサイド数24シュート数154直接FK数1316警告数12退場数00間接FK数25