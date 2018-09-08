【J2第32節】新潟が岐阜を突き放しての勝利

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs FC岐阜の試合が行われました。
前半、新潟は試合を有利に進め、岐阜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、新潟は3点、岐阜は0点となる。
後半に入り、岐阜は新潟のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、新潟は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは5 - 0となり、新潟は、5点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。
メンバー
■ アルビレックス新潟
GK 38 アレックス ムラーリャ
DF 24 川口 尚紀
DF 2 広瀬 健太
DF 44 大武 峻
DF 29 渡邊 泰基
MF 10 加藤 大
MF 32 カウエ
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 16 渡邉 新太
FW 9 河田 篤秀
FW 14 田中 達也
GK 1 大谷 幸輝
DF 3 安田 理大
DF 4 ソン ジュフン
MF 13 梶山 陽平
MF 17 伊藤 優汰
MF 33 高木 善朗
MF 40 小川 佳純
■ FC岐阜
GK 25 ビクトル
DF 2 阿部 正紀
DF 3 竹田 忠嗣
DF 27 イヨハ 理 ヘンリー
DF 16 福村 貴幸
MF 23 小野 悠斗
MF 31 宮本 航汰
MF 30 中島 賢星
FW 7 田中 パウロ淳一
FW 18 石川 大地
FW 19 薮内 健人
GK 21 原田 祐輔
DF 15 田森 大己
DF 26 長沼 洋一
MF 6 三島 頌平
FW 9 山岸 祐也
FW 24 難波 宏明
FW 33 ミシャエル
スタッツ
新潟岐阜CK数20PK数00オフサイド数24シュート数154直接FK数1316警告数12退場数00間接FK数25