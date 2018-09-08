【J2第32節】新潟が岐阜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第32節は9月8日 (土)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs FC岐阜の試合が行われました。
前半、新潟は試合を有利に進め、岐阜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、新潟は3点、岐阜は0点となる。
後半に入り、岐阜は新潟のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、新潟は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは5 - 0となり、新潟は、5点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK　38　アレックス　ムラーリャ
DF　24　川口　尚紀
DF　2　広瀬　健太
DF　44　大武　峻
DF　29　渡邊　泰基
MF　10　加藤　大
MF　32　カウエ
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　16　渡邉　新太
FW　9　河田　篤秀
FW　14　田中　達也

GK　1　大谷　幸輝
DF　3　安田　理大
DF　4　ソン　ジュフン
MF　13　梶山　陽平
MF　17　伊藤　優汰
MF　33　高木　善朗
MF　40　小川　佳純

■ FC岐阜

GK　25　ビクトル
DF　2　阿部　正紀
DF　3　竹田　忠嗣
DF　27　イヨハ　理　ヘンリー
DF　16　福村　貴幸
MF　23　小野　悠斗
MF　31　宮本　航汰
MF　30　中島　賢星
FW　7　田中　パウロ淳一
FW　18　石川　大地
FW　19　薮内　健人

GK　21　原田　祐輔
DF　15　田森　大己
DF　26　長沼　洋一
MF　6　三島　頌平
FW　9　山岸　祐也
FW　24　難波　宏明
FW　33　ミシャエル

スタッツ

新潟岐阜CK数20PK数00オフサイド数24シュート数154直接FK数1316警告数12退場数00間接FK数25

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