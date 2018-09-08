【J3第22節】琉球が攻防の末、F東23から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs FC東京U－23の試合が行われました。
琉球はF東23を激しく攻め立て、2 - 1とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、琉球、F東23共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは琉球の方であった。
最終スコアは3 - 2となり、琉球は、1点差でF東23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ FC琉球

GK　1　朴　一圭
DF　3　西岡　大志
DF　2　増谷　幸祐
DF　22　瀧澤　修平
DF　5　徳元　悠平
MF　8　小松　駿太
MF　9　富樫　佑太
MF　13　中川　風希
MF　16　枝本　雄一郎
MF　25　金　成純
FW　15　和田　凌

GK　17　積田　景介
DF　23　屋宮　大地
MF　4　知念　雄太朗
MF　7　朴　利基
MF　14　上門　知樹
MF　6　高柳　昌賢
FW　11　播戸　竜二

■ FC東京U－23

GK　1　大久保　択生
DF　31　ジャキット
DF　26　柳　貴博
DF　22　山田　将之
DF　25　小川　諒也
MF　52　芳賀　日陽
MF　44　品田　愛斗
MF　51　リッピ　ヴェローゾ
MF　19　平岡　翼
FW　23　矢島　輝一
FW　20　前田　遼一

GK　30　廣末　陸
DF　36　草住　晃之介
DF　41　高橋　亮
MF　54　天野　悠貴

スタッツ

琉球F東23CK数44PK数01オフサイド数30シュート数129直接FK数913警告数11退場数00間接FK数30

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