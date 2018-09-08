【J3第22節】琉球が攻防の末、F東23から逃げ切る

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs FC東京U－23の試合が行われました。
琉球はF東23を激しく攻め立て、2 - 1とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、琉球、F東23共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは琉球の方であった。
最終スコアは3 - 2となり、琉球は、1点差でF東23を降し、見事勝利です。
メンバー
■ FC琉球
GK 1 朴 一圭
DF 3 西岡 大志
DF 2 増谷 幸祐
DF 22 瀧澤 修平
DF 5 徳元 悠平
MF 8 小松 駿太
MF 9 富樫 佑太
MF 13 中川 風希
MF 16 枝本 雄一郎
MF 25 金 成純
FW 15 和田 凌
GK 17 積田 景介
DF 23 屋宮 大地
MF 4 知念 雄太朗
MF 7 朴 利基
MF 14 上門 知樹
MF 6 高柳 昌賢
FW 11 播戸 竜二
■ FC東京U－23
GK 1 大久保 択生
DF 31 ジャキット
DF 26 柳 貴博
DF 22 山田 将之
DF 25 小川 諒也
MF 52 芳賀 日陽
MF 44 品田 愛斗
MF 51 リッピ ヴェローゾ
MF 19 平岡 翼
FW 23 矢島 輝一
FW 20 前田 遼一
GK 30 廣末 陸
DF 36 草住 晃之介
DF 41 高橋 亮
MF 54 天野 悠貴
スタッツ
琉球F東23CK数44PK数01オフサイド数30シュート数129直接FK数913警告数11退場数00間接FK数30