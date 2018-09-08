【J3第22節】琉球が攻防の末、F東23から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第22節は9月8日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs FC東京U－23の試合が行われました。

琉球はF東23を激しく攻め立て、2 - 1とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、琉球、F東23共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは琉球の方であった。

最終スコアは3 - 2となり、琉球は、1点差でF東23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ FC琉球

GK 1 朴 一圭

DF 3 西岡 大志

DF 2 増谷 幸祐

DF 22 瀧澤 修平

DF 5 徳元 悠平

MF 8 小松 駿太

MF 9 富樫 佑太

MF 13 中川 風希

MF 16 枝本 雄一郎

MF 25 金 成純

FW 15 和田 凌

GK 17 積田 景介

DF 23 屋宮 大地

MF 4 知念 雄太朗

MF 7 朴 利基

MF 14 上門 知樹

MF 6 高柳 昌賢

FW 11 播戸 竜二

■ FC東京U－23

GK 1 大久保 択生

DF 31 ジャキット

DF 26 柳 貴博

DF 22 山田 将之

DF 25 小川 諒也

MF 52 芳賀 日陽

MF 44 品田 愛斗

MF 51 リッピ ヴェローゾ

MF 19 平岡 翼

FW 23 矢島 輝一

FW 20 前田 遼一

GK 30 廣末 陸

DF 36 草住 晃之介

DF 41 高橋 亮

MF 54 天野 悠貴

スタッツ

琉球F東23CK数44PK数01オフサイド数30シュート数129直接FK数913警告数11退場数00間接FK数30