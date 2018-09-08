カターレ敗れる　北九州に１−２

　明治安田Ｊ３第２２節は８日、各地で６試合を行い、カターレ富山（暫定１２位）は北九州市のミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州（同１６位）と対戦し、１−２で敗れた。通算成績は７勝１２敗２分けで順位は変わらない。

　富山は前半、ＭＦ新井のドリブル突破を中心にゴールに迫ったが、得点を奪えず０−０で折り返した。

　後半１２分、右サイドを駆け上がったＭＦ柳下のセンタリングをＦＷ才藤が押し込み、先制。しかし、３分後に相手のセンタリングがそのままゴールに吸い込まれ、同３２分にはコーナーキックのこぼれ球をボレーシュートで押し込まれ、逆転された。相手は退場で１人少なくなったものの攻略できなかった。

　次節は１６日午後２時から県総合運動公園陸上競技場でザスパクサツ群馬と対戦する。富山 1 - 2 北九州0 (前半) 0 1 (後半) 2▽得点者【富】57分 才藤【北】60分 井上　　　77分 川上▽交代【富】73分 木村→佐々木陽　　　　　 差波→野田　　　80分 進藤→大谷【北】69分 川島→安藤　　　80分 井上→川島▽警告　【富】14分 椎名　　　53分 前嶋【北】39分、67分 フェホ（退場）　　　83分 野口▽シュート【富】15【北】7▽観衆　3143人【富山】GK 1 永井　堅梧 DF 28 谷奥　健四郎 DF 3 代　健司 MF 22 椎名　伸志 MF 6 差波　優人 MF 24 前嶋　洋太 MF 19 柳下　大樹 MF 20 進藤　誠司 MF 10 新井　瑞希 FW 41 木村　裕 FW 11 才藤　龍治 控えメンバーGK 21 太田　岳志 DF 4 楠元　秀真 MF 16 弓崎　恭平 MF 32 野田　樹 MF 7 佐々木　陽次 FW 27 大谷　駿斗 FW 9 苔口　卓也 【北九州】GK 21 高橋　拓也 DF 2 有薗　真吾 DF 4 川上　竜 DF 13 浦田　樹 DF 15 野口　航 MF 10 井上　翔太 MF 19 川島　大地 MF 22 藤原　奏哉 MF 30 村松　大輔 FW 25 前田　央樹 FW 31 フェホ 控えメンバーGK 27 中山　開帆 DF 24 川島　將 MF 18 内藤　洋平 MF 43 本山　雅志 MF 8 安藤　由翔 FW 11 池元　友樹 FW 7 茂　平

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