ミソシタが止まらない! セルフリミックスによる楽曲「type-x」シリーズ配信発売決定! さらにコミケグッズ「余ったから」通販も決定!?

(C)ミソシタ

メジャーデビューCD「ミソシタ」の発売・配信、本人映像のカラオケ配信や単独ライブの開催発表と、破竹のイキオイで革命を遂行するバーチャルYouTuberミソシタ。SHOWROOMにて不定期配信が開始された「ミソシタの個室バンザイ」ではミソシタROOMがミソシタアバターで満員になるというカオスっぷりを見せつけ、地下二階の動向から引き続き目が離せない状況だ。

イキオイの止まらないミソシタは、引き続き攻めの姿勢を見せる。このたびセルフリミックスによる3曲「アタラシイヘブン type-x」「革命前夜 type-x」「ミッドナイト・ファイティングブリーフ type-x」が配信リリースされることが決定した。「ミソシタの個室バンザイ」で披露され、その極上の”エモさ”に全同志が震えた大人気の3曲だ。「type-x」シリーズとして、さらにエモーショナルなアレンジをまとったこの曲たちを聴き逃すわけにはいかない。配信は9月28日より各サイトにて開始予定。震えて全裸待機いただきたい。

また先頃開催されたコミケにて会場限定販売され好評を博したミソシタのグッズが、通信販売されることが決定した。会場限定を謳いながら通販を決定したのは「余ったから」という攻め攻めな理由を 嘯くミソシタだが…。リミックス楽曲とグッズ通販について、ミソ シタからコメントが届いている。

—–

今回の「type-x」シリーズはSHOWROOMで披露して評 判が良かったのでリリースする流れになったし、

コミケグッズも余ったからとはいえ、地下から響いてきた通販希望 の声を取り入れた結果だ。

つまり同志達の意見を素早く積極的に取り入れていくのがミソシタ スタイル!

革命は一人だけじゃ、なし得ないんだよ

—–

攻める姿勢の中で同志への思いやりを欠かさない“ミソシタスタイ ル”。同志たちが続々と集結するのも納得だ。なおグッズ通販につ いては現在ポニーキャニオンが慌てて準備しており、担当自らせっ せと通販用のシールを貼り付けている最中との事で、開始日などの 詳細アナウンスはもう暫しお待ちいただきたい。10月7日(日) 開催のミソパーティー会場でもグッズ販売予定となっているが、 いずれもなくなり次第販売終了となるので、同志諸君におかれては 全力で全裸待機いただきたい。

■楽曲配信情報

「アタラシイヘブン type-x」

「革命前夜 type-x」

「ミッドナイト・ファイティングブリーフ type-x」

iTunes、Apple Music、レコチョク、spotify、moraほかで9月28日(金)より配信予定

■ライヴ情報

ワンマンライブ「ミソパーティー~地下二階のレジスタンス~」

日時:10月7日(日) OPEN 18:00 START 19:00

会場:渋谷WWW http://www-shibuya.jp/

チケット:¥3,500(税込)

主催:ポニーキャニオン / Virgin Babylon Records

ミソシタ出演フェス「Best Beautiful Booking 2018 vol.2」

日時:11月23日(金・祝) OPEN 12:00 START 12:30

会場:新宿ReNY http://ruido.org/reny/

出演:アノアタリ、エルフリーデ、ダイナ四バンド、This is a PEN.、樽生、vivid undress、ミソシタ …and more

チケット:

・プレオーダー:9月10日(月)23:59まで http://eplus.jp/bbbfes2018/

・一般発売:後日発表 各種プレイガイドにて一般発売予定

・チケット料金(オールスタンディング入退場自由)

小・中・高校生 1,500円(税込)

専門・短大・大学生 3,000円(税込)

一般 4,000円(税込)

※ラバーバンド付 ※ドリンク代別

Best Beautiful Booking 2018 vol.2公式ホームページ https://www.bbbfes.com/

Best Beautiful Booking 2018 vol.2公式twitter https://twitter.com/BBBfes





■CD商品情報

ミソシタ

発売中

PCCG.01709 ¥1,800+税

CD1枚+特典DVD 特典映像:新作未公開動画100本 初回限定封入特典:オリジナルステッカー

<CD収録楽曲>

1.ミッドナイト・ファイティングブリーフ

2.ヘンリー・ダーガー

3.地下二階のレジスタンス feat. world’s end girlfriend

4.Dive Deep

5.Life is Dark feat. world’s end girlfriend

6.我闇ナリ feat. arai tasuku

7.エロ本WALK

8.Video Box Underground

9.アタラシイヘブン

10.革命前夜

発売元:ポニーキャニオン

ミソシタYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCctWfjgLUh1yt-Wdz6W4yFQ

ミソシタTwitter @Misositaworks https://twitter.com/Misositaworks