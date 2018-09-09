＜レスリング＞北岡佑介（自衛隊）ら3選手が全勝…2018年世界大学選手権・第4日（2）

（2018年9月7日、ブラジル・ゴイアニア）
男子グレコローマン
【55kg級】片桐大夢（拓大） 2選手出場
決 勝 Oeztuerk, Ekrem（トルコ）
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【63㎏級】北岡佑介（自衛隊） 4選手出場
リーグ３回戦 Banuelos, Oliveres（メキシコ）
リーグ２回戦 ○［警告、0:25=6-06−0］Ferreira Correia, Calebe（ブラジル）
リーグ１回戦 ○［Ｔフォール、4:42=14−5］Minasian, Ruben（ロシア）
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【72kg級】山本貴裕（日体大大学院） 7選手出場
決 勝 Dag, Murat（トルコ）
準 決 勝 ○［6−6］Suaste, Torres Nasario（メキシコ）
予選リーグ３回戦 ○［9−8］Fritsch, Robert Attila（ハンガリー）
予選リーグ２回戦 ＢＹＥ
予選リーグ１回戦 ○［警告、2:41=11-1］Pedrosa, Kenedy（ブラジル）
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【82kg級】藤井達哉（青山学院大） 5選手出場
リーグ５回戦 Akbudak, Burhan（トルコ）
リーグ４回戦 ○［7-0］Zakharchuk, Maksym（ポーランド）
リーグ３回戦 ○［9-4］Dermanski, Rosian（ブルガリア）
リーグ２回戦 ＢＹＥ
リーグ１回戦 ○［Ｔフォール、2:06=8-0］Barbosa, David（ブラジル）
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【97kg級】山下拓也（拓大） 7選手出場
予選３回戦 ●［Ｔフォール、3:32=0-9］Baskoy, Fatih（トルコ）
予選２回戦 ●［Ｔフォール、1:59=0-9］Kaminski, Patryk（ポーランド）
予選１回戦 ●［1-6］Dzmitrichenko, Anton（ベラルーシ）
※決勝トーナメントへ進めず