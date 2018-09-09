＜レスリング＞北岡佑介（自衛隊）ら3選手が全勝…2018年世界大学選手権・第4日（2）

（2018年9月7日、ブラジル・ゴイアニア）

男子グレコローマン

　【55kg級】片桐大夢（拓大）　　　2選手出場
決　勝　Oeztuerk, Ekrem（トルコ）

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　【63㎏級】北岡佑介（自衛隊）　　　4選手出場
リーグ３回戦　Banuelos, Oliveres（メキシコ）
リーグ２回戦　○［警告、0:25=6-06−0］Ferreira Correia, Calebe（ブラジル）
リーグ１回戦　○［Ｔフォール、4:42=14−5］Minasian, Ruben（ロシア）

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　【72kg級】山本貴裕（日体大大学院）　　　7選手出場
決　　　勝　Dag, Murat（トルコ）
準　決　勝　○［6−6］Suaste, Torres Nasario（メキシコ）
予選リーグ３回戦　○［9−8］Fritsch, Robert Attila（ハンガリー）
予選リーグ２回戦　　ＢＹＥ
予選リーグ１回戦　○［警告、2:41=11-1］Pedrosa, Kenedy（ブラジル）

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　【82kg級】藤井達哉（青山学院大）　　　5選手出場
リーグ５回戦　Akbudak, Burhan（トルコ）
リーグ４回戦　○［7-0］Zakharchuk, Maksym（ポーランド）
リーグ３回戦　○［9-4］Dermanski, Rosian（ブルガリア）
リーグ２回戦　　ＢＹＥ
リーグ１回戦　○［Ｔフォール、2:06=8-0］Barbosa, David（ブラジル）

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　【97kg級】山下拓也（拓大）　　　7選手出場
予選３回戦　●［Ｔフォール、3:32=0-9］Baskoy, Fatih（トルコ）
予選２回戦　●［Ｔフォール、1:59=0-9］Kaminski, Patryk（ポーランド）
予選１回戦　●［1-6］Dzmitrichenko, Anton（ベラルーシ）

※決勝トーナメントへ進めず

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