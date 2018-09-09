＜高校野球＞西部・所沢商、北部・松山がコールド勝ち　寄居城北―秩父農工科は９日に再試合

（８日・春日部ほか）

４地区で１回戦計２１試合を行い、東部の鷲宮が延長十一回の末、草加西に５―４で競り勝った。

西部は新人戦優勝の所沢商が１２―０で所沢西に五回コールド勝ち。飯能は８―７で所沢北に競り勝った。北部新人戦優勝の松山は北本を１１―１の七回コールドで破った。今夏の甲子園で８強に入った南部の浦和学院は大宮に１７―２と五回コールド発進。降雨のため引き分けとなった寄居城北―秩父農工科は９日に上尾市民で再試合を行う。

第３日の９日は各地区で１回戦計２１試合を行い、第４日の１０日は東部の代表決定戦４試合と西部、南部の１回戦計７試合を実施する。

■９日の試合

「東部」

【越谷市民】 ▽Ｅ組１回戦 草加東―白岡（９時） 庄和―越谷北（１１時３０分） ▽Ｉ組１回戦 叡明―羽生一（１４時）

【春日部】 ▽Ｈ組１回戦 春日部共栄―開智未来（９時） 杉戸―蓮田松韻（１１時３０分） ▽Ｉ組１回戦 草加南―不動岡（１４時）

【飯能市民】 ▽Ｇ組１回戦 狭山ケ丘―入間向陽（９時） ▽Ｉ組１回戦 鶴ケ島清風―狭山工（１１時３０分）

【所沢航空】 ▽Ｇ組１回戦 秀明―富士見（９時） ▽Ｉ組１回戦 星野―武蔵越生（１１時３０分）

「南部」

【県営大宮】 ▽Ｇ組１回戦 大宮東―慶応志木（９時） ▽Ｈ組１回戦 川口―蕨（１１時３０分） ▽Ｉ組１回戦 大宮南―川口工（１４時）

【朝霞市営】 ▽Ｆ組１回戦 朝霞―大宮工（９時） ▽Ｇ組１回戦 開智―浦和東（１１時３０分） ▽Ｈ組１回戦 岩槻―栄東（１４時）

「北部」

【上尾市民】 ▽Ｈ組１回戦 進修館―伊奈学園（１０時） 秀明英光―小川（１２時３０分） ▽Ｇ組１回戦 寄居城北―秩父農工科（１５時）

【北本公園】 ▽Ｆ組１回戦 鴻巣―熊谷農（１０時） 正智深谷―本庄東（１２時３０分）

■１０日の試合

「東部」

【越谷市民】 ▽Ａ組代表決定戦 越谷西―春日部（１０時） ▽Ｂ組代表決定戦 花咲徳栄―昌平（１２時３０分）

【春日部】 ▽Ｆ組代表決定戦 春日部東―越・松・吉（１０時） ▽Ｇ組代表決定戦 越谷東―鷲宮（１２時３０分）

「西部」

【所沢航空】 ▽Ｊ組１回戦 川越―狭山経済（９時） 西武文理―山村国際（１１時３０分）

「南部」

【県営大宮】 ▽Ｊ組１回戦 埼玉栄―浦和工（９時） ▽Ｋ組１回戦 立教新座―浦和北（１１時３０分） ▽Ｉ組１回戦 浦和―朝霞西（１４時）

【市営浦和】 ▽Ｊ組１回戦 新座総合―志木（９時） ▽Ｋ組１回戦 武・北―和商新越（１１時３０分）

※越・松・吉は越谷総合、松伏、吉川美南の連合チーム ※武・北は大宮武蔵野、岩槻北陵の連合チーム ※和商新越は和光、大宮商、新座、越生の連合チーム