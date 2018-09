TCS NAKAJIMA RACING 2018スーパーフォーミュラ第6戦岡山 予選レポート

2018年9月8日(土)

スーパーフォーミュラ 第6戦 予選

岡山国際サーキット

予選結果

#64:14位

#65:15位

予選概要

・朝から降っていた雨が止んだ状態でスタートしたQ1

・#64カーティケヤンは13番手でQ2へ進出

・#65伊沢は雨の量が変化するコンディションにマシンを合わせられず15番手でQ1敗退

・Q2でカーティケヤンはエンジンにトラブルが発生し、アタックをすることができず14番手

コメント

総監督:中嶋 悟

「伊沢はフリー走行から大きくバランスが変わってしまいQ1敗退、ナレインはエンジントラブルでQ2のアタックができず、非常に残念な予選となってしまいました。明日も天候が不安定そうですが、できる準備はすべて行なって決勝に備えたいと思います」

#64:ナレイン カーティケヤン

「Today our car was good, but the qualifying was in bad condition. Unfortunately,we had some engine problems. So, we couldn’t make enough rap for the qualifying 3. I will do my best tomorrow. Thank you.」

「車の調子は朝からとても良かったのですが、予選は難しいコンディションでの走行となってしまいました。さらに不運なことに、エンジントラブルに見舞われてしまいました。そのため、Q2でアタックができずに敗退となってしまいました。明日は切り替えて、レースでベストを尽くします」

#65:伊沢拓也

「朝のフリー走行からあまり速さがなく、残念ながらQ1で敗退となってしまいました。明日は、天候を含めて荒れたレースになると思うので、何とかもう少しいいペースを見つけられるように準備したいと思います」

※明日の決勝レースは14時05分より68周回で行なわれます。