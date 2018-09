最新世界のインターネット【ランキング】海外旅行のネット接続はこれでOK！

世界のインターネット回線のスピードランキングが発表されました。

早速ですが、上位20カ国は以下の通りです。

順位 国 ダウンロードスピード(Mbps)

1位 シンガポール 60.39

2位 スウェーデン 46.00

3位 デンマーク 43.99

4位 ノルウェイ 40.12

5位 ルーマニア 38.60

6位 ベルギー 36.71

7位 オランダ 35.95

8位 ルクセンブルク 35.14

9位 ハンガリー 34.01

10位 ジョージア 30.90

11位 スイス 29.92

12位 日本 28.94

13位 ラトビア 28.63

14位 台湾 28.09

15位 エストニア 27.91

16位 スペイン 27.19

17位 リトアニア 27.17

18位 アンドラ 27.14

19位 香港 26.45

20位 アメリカ 25.86

(2018年 イギリス Cable社調べ)

シンガポールがダントツ1位。国土が狭いのでインターネット網を整備することが比較的簡単であることが理由の一つだと思います。アジア圏からは日本、台湾、香港がランクイン!そして、ヨーロッパの各国、特にフィンランド以外の北欧3カ国、バルト3国、ベネルクス3国が健闘しています。南北アメリカからは、アメリカがギリギリ20位に入りました。

とは言えこれはインターネット回線のランキング。この回線を利用して、企業や一般顧客にインターネットのサービスが提供されますから、これはインフラが整っている国のランキングということになります。

ということで、次は旅先で利用することも多いフリーWiFiのサービスですが、国によってどのくらい差があるのでしょうか。

フリーWiFiの平均スピードランキング!

公共の場で提供されるWiFi ホットスポットの回線スピードのランキングです。旅先で使う無料WiFiの速さということになります。

順位 国 ダウンロードスピード(Mbps)

1位 リトアニア 15.40

2位 クロアチア 14.05

3位 エストニア 13.75

4位 アイルランド 11.43

5位 ルーマニア 11.32

6位 イギリス 10.97

7位 デンマーク 10.52

8位 ハンガリー 10.37

9位 ベルギー 10.07

10位 スロヴェニア 9.72

11位 ブルガリア 9.67

12位 シンガポール 9.49

13位 フィンランド 8.69

14位 スイス 8.67

15位 ラトビア 8.46

16位 ドイツ 7.96

17位 スウェーデン 7.90

18位 ポルトガル 7.43

19位 カナダ 7.16

20位 アメリカ 6.89

(2017 年 アメリカ OOMA社調べ)

シンガポールが11位、その他のアジアの国はランク外です。南北アメリカからはカナダとアメリカがランクイン。その他はすべてヨーロッパの国です。イギリス、アイルランド、フィンランド、ドイツ、ポルトガルがこちらにはランクインしました。

とはいえ、WiFiに接続できるホットスポットがない場所ではインターネット接続はできないので、本当に便利かというと、なんとも言えません。

WiFiをモバイルで使用する場合

海外旅行にポータブルWiFiを持参したり、Simフリーの端末で海外用Simを利用してモバイル経由でインターネットにアクセスする人も多いと思います。

モバイル WiFiは1日数百円から利用可能なのでお手軽ですが、ポータブル端末を持ち歩くことになります。また海外用のSimは、事前に購入または現地で購入してセットアップしたりと、ちょっとめんどくさいのです。

でも、実はこの方法が一番便利だと思います。

• 公共WiFiのホットスポットがない場所でもつながる

• ホットスポットの環境に左右されないので比較的安定している

これなら、街歩きしながら利用することができるので、日本にいるときと同じように使用することができます。

気になるモバイルアクセスのランキングです。

順位 国 ダウンロードスピード(Mbps)

1位 カタール 62.63

2位 ノルウェイ 57.31

3位 UAE 55.17

4位 シンガポール 52.84

5位 アイスランド 52.35

6位 オーストラリア 52.26

7位 オランダ 50.77

8位 カナダ 49.70

9位 ベルギー 47.27

10位 ハンガリー 46.40

11位 マルタ 45.46

12位 ルクセンブルク 45.18

13位 スイス 44.08

14位 ニュージーランド 43.81

15位 チェコ 41.42

16位 台湾 41.03

17位 リトアニア 38.90

18位 アルバニア 38.51

19位 韓国 36.64

20位 スウェーデン 36.58

42位 香港 29.06

48位 アメリカ 27.40

52位 日本 25.77

(2017 Speedtest 調べ)

なんと、日本は52位ですから、ほとんどの国は日本よりも早いということになります。

ズバリ!アジアならモバイルWi-Fi

現在、モバイルWiFiは料金が安くなっているので、日本で事前購入するSimカードよりも利用しやすくなっています。また、人気の台湾、韓国、香港、シンガポールもモバイルWiFiからのネット接続が安定していて便利です。

アメリカでは、商業施設等で独自に無料Wi-Fiを提供していることがほとんど。ただし公共のものでないと、その環境やスピードにばらつきはありそうです。モバイルWi-Fiがあったほうが安心かもしれません。

ヨーロッパでは無料Wi-Fiに接続できる場合が多いので、用途によってはそれで十分かもしれません。各国、各都市の状況を調べて、自分の使い方にあっているかどうか確認してみましょう。

国によっては空港でSimカードを簡単に購入できる場合もあるので、現地Simも安い場合があります。ただ、その国によって販売の形態や料金体系が違うので、事前にきっちりと調べておくことをお勧めします。こちらは上級者向けです。

