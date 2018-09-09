【声優誕生日まとめ】9月9日～15日生まれの声優さんは？ 鈴村健一さんから茅野愛衣さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は9月9日～15日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【9月9日】
新井量大さん
井端珠里さん
飯田友子さん
斧アツシさん
加隈亜衣さん
川崎ユウコさん
幸田昌明さん
佐々木啓夫さん
清水理沙さん
重松朋さん
高橋花林さん
名取幸政さん
長谷川瑜らさん
平井道子さん
牧島有希さん
【9月10日】
一杉佳澄さん
植原みゆきさん
雨蘭咲木子さん
織田芙実さん
亀中理恵子さん
近藤光世さん
櫻井智さん
山田康雄さん
吉開清人さん
【9月11日】
鎌田梢さん
神島正和さん
涼風真世さん
西川幾雄さん
山崎美智さん
山下誠一郎さん
山本麻里安さん
【9月12日】
梅田貴公美さん
古賀慶太さん
坂巻亮侑さん
鈴村健一さん
戸田恵子さん
西尾徳さん
花田光さん
藤咲かおりさん
布目貞雄さん
堀之紀さん
増田裕生さん
松本まりかさん
ランズベリーアーサーさん
【9月13日】
稲村透さん
江川央生さん
大橋彩香さん
河野裕さん
茅野愛衣さん
今野宏美さん
染谷龍将さん
大黒優美子さん
拓磨さん
千葉進歩さん
知桐京子さん
東明弘さん
疋田由香里さん
松岡由貴さん
三原じゅん子さん
山下まみさん
【9月14日】
石上静香さん
香川葉月さん
栗田エリナさん
佐藤俊輔さん
沢田敏子さん
田代賀巳さん
瑞沢渓さん
南嶋毅さん
ミルノ純さん
【9月15日】
小笠原淳さん
葛城政典さん
田中メイさん
蓮岳大さん
平田裕香さん
藤谷美紀さん
渡辺 恭介さん
MoA