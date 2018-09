バンダイナムコ「TGS2018」注目イベントを紹介―『鉄拳７』『ドラゴンボール ファイターズ』の大会がアツい！

バンダイナムコブースイメージ

バンダイナムコエンターテインメントは幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ 2018」(以下、「TGS2018」)について、主要イベントの詳細を発表しました。

https://tgs2018.bandainamcoent.co.jp/

9月21日と23日に開催される『鉄拳7』「鉄拳プロチャンピオンシップ 日本代表決定戦」では、プロのトッププレイヤー9人が争い、国外大会への出場権を争います。

『ドラゴンボール ファイターズ』では公式大会「日本一武道会」を9月22日に開催、一般プレイヤーから優勝者を決める全国大会となっています。

そのほか、シリーズ最新作や話題のキャラクターが登場するゲームなどが出展予定です。詳細についてはバンダイナムコ特設ページをご覧ください。

家庭用ゲームソフト試遊出展タイトル(一部抜粋)

★『GOD EATER 3』

PS4/2018年12月13日発売予定

通常版8,200円、初回限定版9,980円

★『JUMP FORCE』

PS4・XboxOne/2019年発売予定/価格未定

★『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』

PS4(R)・XboxOne/2019年1月17日発売予定

STEAM(R)/2019年2月1日発売予定/価格未定

★『ソウルキャリバーVI』

PS4(R)・XboxOne/2018年10月18日発売予定、

STEAM(R)/2018年10月19日発売予定

パッケージ版・ダウンロード版:7,600円

ダウンロードデラックス版:10,600円

