■新規参戦キャラクター

ユーイン(from SOA)

CV:豊永利行

イラストレーター:あきまん

ロール:ディフェンダー(エース)

武器:双剣

タレント

【高潔な理想】

HP+40%

HP20%以下の被ダメージで怯まない(全体)

【光の双刃の担い手】

単体ダメ+20%

100,150ヒット到達ごとに単体ダメ+30%,40%(全体)

【秘められた慧眼】

攻撃中に怯まない

攻撃中に被ダメージ-20%

【長兄譲りの剣術】

攻撃中に空中で回避可、兜割・勇使用でATK・INT・DEF・HIT・GRD+20%(10秒)

ラッシュコンボ

【双龍穿空斬】

大ダメージ&3秒ごとにHP15%回復(全体/20秒間)

※★6進化時の性能です

プロフィール

ティカの両親を探すために、降り立った惑星ダフティーネで出会った青年。大貴族の五男という身分を持ちながら隣国との間で長きに渡り繰り広げられている戦争を止めるため、一人流浪の旅を続けている。周囲の女性の強さに揉まれてきた人生の賜物か、非常に人当たりが良く、世渡りも上手い。

紅輝のオペラ(from SO2)

CV:田中敦子

イラストレーター:須田彩加

ロール:キャスター(エース)

武器:オーブ

タレント

【ファッショニスタ】

ATKの50%をINTに変換(自分全ヒーラー)

【恋の支援者】

ライトニングブラスト・撃使用時に消費AP-15%(10秒間)

シャイニィランサー・撃に被INTダメ+30%を付与(10秒間)

【深紅のドレス】

紋章術の詠唱中に怯まない

被ダメージ-40%

スキル3連携以上の時に紋章術の詠唱時間を60%短縮

【お気に入りのサングラス】

INT+30%

ラッシュコンボ

【ブリッツタクティクス】

大ダメージ&与INTダメージ+40%クリティカル率+30%(20秒間)

※★6進化時の性能です

プロフィール

宇宙暦360年代、十賢者による全宇宙の破壊を阻止した女性。生まれ持った美貌に加え、恋を成就させるための自分磨きも一切怠らないため、同性から見ても魅力的な容姿をしている。それを証明するかのように、彼女の肖像画は高値で取引されている。掛けているサングラスはお気に入りで、いつも丁寧に扱っている。大切な人からのプレゼントなのかもしれない。

■ピックアップガチャ開催

期間限定キャラクターとして「スターオーシャン︓アナムネシス」より「ユーイン」、スターオーシャン2より「紅輝のオペラ」が参戦いたします。期間中「ユーイン」「紅輝のオペラ」の出現確率が大幅にUPします!

実施期間:2018/9/13(木)メンテナンス後~2018/9/27(木)メンテナンスまで

■期間限定イベント「身分を越えた恋にエールを」

イベント「身分を越えた恋にエールを」は「スターオーシャン:アナムネシス」より「ユーイン」、スターオーシャン2より「紅輝のオペラ」が登場する期間限定のイベントミッションです。バトルミッションでは「ユーイン」「紅輝のオペラ」をNPCとして選択することができます(初級~上級のみ)。

実施期間:2018/9/13(木)メンテナンス後~2018/10/4(木)メンテナンスまで

ボス概要

ボス「ヘーレシュッツァー」は、残HPによって行動が変化し、攻撃が激化していきます。状態異常は「毒」がやや効きます。フィールドを動き回る特徴がありますが、近距離装備のキャラクターで引き付ければ、突進攻撃を含む敵の移動を抑えることができます。「光属性」「雷属性」が弱点になるため、これら両属性のバトルスキル(紋章術)や、光または雷属性を付与する武器を装備した状態の与ダメージが大幅にアップします。

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.