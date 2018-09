■次元の狭間オメガ:アルファ編

オメガによる世界の破滅を招きかねない検証は、いよいよ最終段階へと入りつつあった。そんな中、アルファグループとして勝利を重ねてきた光の戦士たちに対し、オメガが提示した対戦相手とは……。決戦の時が迫る!

■G.A.T.E.「挑戦!ジャンピングアスレチック」

走って、跳んで、ゴールを目指せ!マジックプリズムの幻影で彩られた特設ジャンピングアスレチックがここに登場!ボーナスとなるサボテンダートロフィーを集めながら、制限時間内にゴールせよ!

■アラガントームストーン:創世

新たなアラガントームストーン、「アラガントームストーン:創世」が追加されます。

■新たなマウント

■新たなミニオン

■新たなエモート

■新たな髪型

(C) 2010 - 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.