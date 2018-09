「ブロマンス／Bromance」の次は「ブロメンツ／broments」！ 男同士の絆に熱くなるドラマをPICK UP！

皆さん“broments”という言葉ご存知ですか? “brother”(兄弟)と “moments”(瞬間)が組み合わさった言葉。つまり、男同士の友情が輝く瞬間を意味する言葉なのです。今回は様々なドラマから男同士の友情が印象的なエピソードをピックアップ。あなたが最も印象に残っているbromentsは?

ビッグバン★セオリー

ビッグバン★セオリー

全米NO.1シットコム!天才オタクたちと女優志望の女の子が繰り広げる大人気コメディ「ビッグバン★セオリー」。恋に奥手なオタクたちが主人公の本作にはブロメンツな瞬間がいっぱい。レナードとシェルドンの家にハワードとラージが合流してボードゲームやTRPGを楽しむ瞬間やペニーそっちのけで引っ越し作業に励む瞬間など。気心が知れた男同士の生活をあますとこなく楽しんでいます。

リーサル・ウェポン

4人はもちろんのことレナード×シェルドン、ハワード×ラージの組み合わせも大人気。レナードとシェルドンは外見的特徴も相まってセサミストリートのアニーとバートに例えられることも。そんな2人のブロメンツはテイクアウトのメニューの瞬間。毎週月曜日のタイ料理テイクアウトでも毎週金曜日の中華料理テイクアウトでもこだわりの多いシェルドン。トッピングや盛り付けなどひとつひとつをマスターし、望みどおりのメニューを持ち帰ってあげられるのはレナードだけ!

ビッグバン★セオリー

残念ながら12シーズンで終了することが発表された本作。こんなにも心を満たしてくれるドラマを現代に生み出してくれてありがとう!という気持ちと共に、今後もこれまでのエピソードでビッグバン・セオリーを愛していきたいものですね☆

リーサル・ウェポン

リーサル・ウェポン

“最終兵器”(リーサル・ウェポン)と呼ばれる無謀な刑事リッグス(クレイン・クロフォード)と、家族思いで優しい相棒の刑事マータフ(デイモン・ウェイアンズ)。相性最悪な2人の刑事が大暴れしながらLAの悪に立ち向かっていく!

という痛快バディアクションのはずが、リッグス役クロフォードの問題行動と降板騒動で、キャッチコピーの通り相性最悪のコンビになってしまったふたり。しかしファースト・シーズンで見せていたバディドラマは見応えあり!年齢も生い立ちも捜査のやり方もなにからなにまで違うふたりが、様々な事件を解決に導くうちに絆を深める姿は胸が熱くなること間違いなし!

リーサル・ウェポン

特に注目して頂きたいふたりのブロメンツはカーチェイスのシーン。犯人を逃すまいと車に乗り込んで出発!危険を顧みないリッグスは窓から上半身を出し、銃で威嚇!おじさん刑事マータフは危険に晒された愚痴をぼやきながらも華麗な(!?)ハンドルさばきでリッグスをアシスト。町を荒らしながらも、成果をあげる滅茶苦茶なやり方はリーサル・ウェポンらしくてクセになってしまいます。

リーサル・ウェポン

新たな長寿コンビになり得たにも関わらず解散とは残念な限り。サード・シーズンからはショーン・ウィリアム・スコットをむかえ製作が続行するとのこと。現時点で役は未定ですが、本作ならではの熱いバディドラマは引き継いでほしいものですね。

ザ・ラストシップ

ザ・ラストシップ

マイケル・ベイ製作総指揮。米海軍全面協力のミリタリー・パンデミック・アクション「ラストシップ」。舞台は伝染病が大流行し、人類絶滅の危機が迫る世紀末。唯一生き延びたアーレイ・バーク級駆逐艦ネイサン・ジェームズの乗組員たちは治療薬開発という人類最後の希望を背負うことに。壮大な海での豪快な海戦に加えて、サバゲーファンにはたまらない怒涛の地上戦も展開。男のロマンをかき立てられる本作をさらに盛り上げるのは言うまでもなく男同士の熱い友情。

ザ・ラストシップ

拷問のような訓練を共に乗り越え、幾度となく命の危機を共に乗り越えてきた仲間たち。同じ経験をした者にしかわからない結束力の強さに思わず「クゥ~~!」と痺れるはずです。中でも艦長トム・チャンドラーと副艦長マイク・スラッタリーは絶対的なコンビ。ある時は隊員たちを率いる指導者として、ある時は家族と離れた孤独を分かち合う友として、支え合うふたりの姿に胸が打たれます。陸上突入部隊と艦内待機部隊に分かれた時の連携が最高のブロメンツ!登場人物が多いため、お気に入りのバディを探してみるのも面白いかも。

ストレンジャー・シングス 未知の世界

ストレンジャー・シングス 未知の世界

田舎町で1人の少年が姿を消す。捜索活動が行われる中、一人また一人と消えてゆく…。謎の研究施設で密かに行われる実験。脱走したイレブンと名乗る少女は何を知っているのか…。

サード・シーズンの製作が進められているNetflixオリジナルドラマ。百聞は一見に如かず。とにかく子供が主人公のドラマと侮らず、絶対に観てほしいのです。SF/ホラー/ロマンス/青春などのテイストが見事に融合し、語りきれない想いが溢れる作品。舞台設定は80年代で絶妙なアナログさがいい味を出しています。過去のオマージュも盛りだくさん。

ストレンジャー・シングス 未知の世界

ファースト・シーズンよりスケールが大きくなったセカンド・シーズンで注目してほしいのは唸り声がチャーミングなダスティン(ゲイティン・マタラッツォ)とハンサムイケメンなスティーヴ(ジョー・キーリー)のコンビ。ひょんなことからつるむようになったふたりのブロメンツは線路を歩きながら、好きな子に振り向いてもらう方法についてスティーヴが伝授するシーン。早くもカルト的人気を誇る本作は現在ファースト・シーズン、セカンド・シーズンともにNetflixで配信中。まだ見ていない方はサード・シーズン配信前にイッキ見を!