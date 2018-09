『MEG ザ・モンスター』シャークケージの恐怖映像が解禁！

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., GRAVITY PICTURES FILM PRODUCTION COMPANY, AND APELLES ENTERTAINMENT, INC.

日本でも興収ランキング初登場1位を記録した『MEG ザ・モンスター』。

この度限られた媒体で、大迫力の本編映像が解禁となった。

解禁されたのはシャークケージ映像。

視界は悪く、周りにはホホジロザメやシュモクザメやらがケージの中の獲物に興味津々。すると急に周りを泳いでいた“普通”のサメたちはどこかへ消え、恐ろしい静寂に包まれる…

「奴が来る。」

一気に緊張が走る。

周りを見渡しても見えるのは薄暗く、何もない海だけ。

残り50m、30m、10m…ヤツが迫るカウントダウンが始まる。

上なのか、右なのか…ふと下を向いた瞬間、想像を遥かに超える衝撃が!

ケージを噛み砕こうとするMEG!必死に耐えるケージ!

しかし、ケージが頑丈だとわかると、ケージをつぶさに観察し始めるMEG…。

その隙に目を打ち抜こうとするスー・イン(リー・ビンビン)だが、狙われているとわかったのか、サッと去ってしまった。

諦めたのかと思ったその時、今度は横から力任せに猛スピードで噛みつく!その力に伸びきるワイヤー、船ごと引っ張られ、終いには飲み込もうとまでしてきたMEG。

諦めかけたその時、人類最強の男が立ち上がる。

ウエットスーツに着替え無防備で海へ飛び込むステイサム。その姿に仲間たちも「かっこいい…」とほれぼれ。

元イギリス代表の飛び込み選手だっただけにフォームは絶品。果たして、ステイサムは己の肉体のみでどう立ち向かったのか?

『MEG ザ・モンスター』は大ヒット公開中!