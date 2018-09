【後ろに誰かいる!?】セレブがふざけて写真に写りこむ「フォトボム」が面白すぎる！

セレブ達がふざけて他人の写真に写り込む行為を「フォトボム(photobomb)」といい、ここ数年大流行しています。今回は、そんなイタズラ心あふれるセレブのフォトボム14選をご紹介。人気の若手スターから「この人も!?」という大物まで、思わず笑っちゃう写真をお楽しみください!

コール・スプラウス&リリ・ラインハルトの後ろに・・・KJ・アパ !

INGLEWOOD, CA - AUGUST 12: KJ Apa (C) photobombs Cole Sprouse and Lili Reinhart during FOX's Teen Choice Awards at The Forum on August 12, 2018 in Inglewood, California. (Photo by Kevin Mazur/Fox/Getty Images for FOX)

人気ドラマ『リバーデイル』で共演し、プライベートでも交際中のコール・スプラウスとリリ・ラインハルト。

8月12日に行われた「ティーン・チョイス・アワード」での2ショットをよく見ると、背後に共演者のKJ・アパの姿が!

KJのヘン顔と絶妙なポジションを見るからに、フォトボムの才能アリ。次回作にも期待したいものです!

『フラーハウス』キャストの後ろに・・・リアーナ!

Twitter / Good Morning America

『フラーハウス』のジョン・ステイモス、デイブ・クーリエ、ボブ・サゲットの3ショットに、歌姫リアーナの姿を発見!

ふざけた表情でフォトボムを仕掛けるセレブが多い中、ポーズも表情もバッチリきまっているリアーナ。さすが、世界のファッション・アイコン!

ブライアン・クランストンの後ろに・・・アーロン・ポール!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 22: Actors Aaron Paul (L) and Bryan Cranston arrive at the 65th Annual Primetime Emmy Awards held at Nokia Theatre L.A. Live on September 22, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

2013年のエミー賞授賞式で、『ブレイキング・バッド』のブライアン・クランストンをフォトボムしたのは、共演者のアーロン・ポール!

劇中のウォルター&ジェシーの複雑な関係とは違い、純粋に仲の良い2人。

ブライアンのソロ写真に、今がチャンスと言わんばかりに写り込むアーロンの表情が最高です!

アダム・ドライバーの後ろに・・・オスカー・アイザック!

HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 14: Actor Adam Driver (L) is photobombed by actor Oscar Isaac as they attend the premiere of Walt Disney Pictures and Lucasfilm's 'Star Wars: The Force Awakens' at the Dolby Theatre on December 14, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のプレミアにて、アダム・ドライバーの背後でパンチの真似しているのは、共演者のオスカー・アイザック。

フォトボムが成功した写真ではなく、フォトボムしているところを撮られているのが何とも皮肉です(笑)。

U2の後ろに・・・ベネディクト・カンバーバッチ!

LOS ANGELES, CA - MARCH 02: Actor Benedict Cumberbatch photo bombs the group photo of (L-R) musicians The Edge, Bono, Larry Mullen, Jr. and Adam Clayton of U2 as they arrive for the 86th Annual Academy Awards held at Hollywood & Highland Center on March 2, 2014 in Hollywood, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

アイルランド出身のロックバンドU2にフォトボムしたのは、イギリス人俳優のベネディクト・カンバーバッチ。

張り切って全力でジャンプしたせいか、一番右のアダム・クレイトンにバレちゃってます・・・!

ポーシャ・ダブルデイの後ろに・・・ラミ・マレック!

ポーシャ・ダブルデイの背後にラミ・マレック

LOS ANGELES, CA - JUNE 02: Rami Malek (L) photobombs Portia Doubleday during the Television Academy's 70th Anniversary Gala on June 2, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Mike Windle/Getty Images)

『MR. ROBOT』ポーシャ・ダブルデイの背後からキレイに写り込んだのは、共演者のラミ・マレック。

ラミが演じるエリオットからは、こんなお茶目な表情は見られないので、かなり貴重な(そして嬉しい)ショットです!

ジャスティン・ビーバー&ケシャの後ろから・・・リンゴ・スター!

(EXCLUSIVE, Premium Rates Apply) LOS ANGELES, CA - JANUARY 31: EXCLUSIVE Ringo Starr, Justin Bieber and Ke$ha during the dress rehearsal at Staples Center on January 31, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

「こんな時代もあったなあ…」と思わずにいられない、8年前のジャスティン・ビーバーとケシャ。

その後ろでピースサインをしているのは、なんと、元ビートルズのリンゴ・スターです!

撮影時は2人とも気づいていない様子ですが、こんな大御所にフォトボムされたなんて、きっと幼きジャスティンも光栄だったことでしょう。

シエナ・ミラーの後ろに・・・カーラ・デルヴィーニュ!

NEW YORK, NY - MAY 06: Sienna Miller (L) and Cara Delevingne attend the Costume Institute Gala for the 'PUNK: Chaos to Couture' exhibition at the Metropolitan Museum of Art on May 6, 2013 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for The Huffington Post)

2013年のファッションイベントで、女優のシエナ・ミラーにフォトボムしたのは、カーラ・デルヴィーニュ。

モデルでありながら、全力でヘン顔をする彼女に好感を持たずにいられません!

ジョシュア・サス&イアン・サマーホルダーの後ろに・・・ニール・パトリック・ハリス!

Twitter / Ian Somerhalder

『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のイアン・サマーホルダーとイギリス人俳優ジョシュア・サスのキメ顔ショット。

その後ろにバッチリ写り込んでくれたのは、『ママと恋に落ちるまで』のニール・パトリック・ハリスです。イエス、彼ならやってくれるでしょう!

ちなみに、撮影中の写真は以下のとおり。2人とも気付いていて、この表情を保てるのはさすが(笑)。

NEW ORLEANS, LA - FEBRUARY 02: (L-R) Neil Patrick Harris, Joshua Sasse and Ian Somerhalder attend DIRECTV'S Seventh Annual Celebrity Beach Bowl at DTV SuperFan Stadium at Mardi Gras World on February 2, 2013 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Mike Coppola/Getty Images For DirecTV)

アンジェリーナ・ジョリーの後ろに・・・ダスティン・ホフマン&ジャック・ブラック!

CANNES, FRANCE - MAY 15: Actors Dustin Hoffman, Angelina Jolie and Jack Black attend the 'Kung Fu Panda' photocall at the Palais des Festivals during the 61st Cannes International Film Festival on May 15, 2008 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

2008年のカンヌ映画祭にて、アンジェリーナ・ジョリーの背後で首だけ出しているのは、ダスティン・ホフマンとジャック・ブラック!

ジャックのヘン顔はもちろん、ダスティンの真顔と意外性がなんとも笑えます…!

アン・ハサウェイの後ろに・・・ジャレッド・レト!

WEST HOLLYWOOD, CA - MARCH 02: Anne Hathaway and Jared Leto arrive at the 2014 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Graydon Carter on March 2, 2014 in West Hollywood, California. (Photo by Venturelli/Getty Images)

アン・ハサウェイの後ろに派手に写り込んだのは、俳優のジャレッド・レト。

ジャレッドがフォトボムを仕掛けたセレブは数多く、まさにフォトボム常習犯と言えます。

しかしながら・・・ (下に続く)

ジャレッド・レトの後ろに・・・ルピタ・ニョンゴ!

HOLLYWOOD, CA - MARCH 02: (L-R) Best Supporting Jared Leto pose backstage with Best Supporting Actress winner Lupita Nyong'o during the Oscars held at Dolby Theatre on March 2, 2014 in Hollywood, California. (Photo by Christopher Polk/Getty Images)

ジャレッド・レトを見事にフォトボムしたのは、女優のルピタ・ニョンゴ。

2人は同じ年にオスカーを受賞し、熱愛の噂が流れたほどの仲良し。

近い関係ゆえにジャレッドは油断したのか、がっつりフォトボムされてしまいました。ルピタ、Good Jobです!

『ストレイト・アウタ・コンプトン』キャストの後ろに・・・スーザン・サランドン!

LOS ANGELES, CA - JANUARY 30: Actress Susan Sarandon (C) photobombs Actors (L-R) Corey Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr., Aldis Hodge and O'Shea Jackson Jr. attend The 22nd Annual Screen Actors Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 30, 2016 in Los Angeles, California. 25650_013 (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Turner)

映画『ストレイト・アウタ・コンプトン』でHIP HOPグループ「N.W.A.」を演じたキャスト達の後ろにいるのは、女優のスーザン・サランドン。

役とはいえ、ギャングスタ・ラッパー×大物ハリウッド女優という意外なコラボが、もう最高!

スティーヴン・スピルバーグ&ジェリー・サインフェルドの後ろに・・・ジョージ・クルーニー!

NEW YORK, NY - OCTOBER 03: (EXCLUSIVE COVERAGE) George Clooney, Steven Spielberg, Jessica Seinfeld and Jerry Seinfeld attend the USC Shoah Foundation Institute 2013 Ambassadors for Humanity gala at the American Museum of Natural History on October 3, 2013 in New York, New York. (Photo by Larry Busacca/Getty Images for the USC Shoah Foundation Institute)

前列でスマイルを見せるのは、スティーヴン・スピルバーグ監督と、人気コメディアンのジェリー・サインフェルド&妻ジェシカ。

そして、その後ろでポーズをとるのは、ジョージ・クルーニー!

ハリウッドのAリスト俳優が、世界的な映画監督&大物コメディアンにフォトボムを仕掛けるという、なんとも贅沢なショットです!