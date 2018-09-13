週刊少年ジャンプ展開催記念！「ナルティメットストーム」シリーズタイトルが最大39％オフのキャンペーンが開催！

バンダイナムコエンターテインメントは、「創刊 50周年記念週刊少年ジャンプ展 VOL.3 －2000年代～、進化する最強雑誌の現在－」の開催を記念して、PlayStation Storeにて、PS4向けに配信中の「ナルティメットストーム」シリーズのダウンロード版が期間限定で最大39％オフで購入できるキャンペーンを、本日9月13日より開始した。