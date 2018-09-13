週刊少年ジャンプ展開催記念！「ナルティメットストーム」シリーズタイトルが最大39％オフのキャンペーンが開催！

バンダイナムコエンターテインメントは、「創刊 50周年記念週刊少年ジャンプ展 VOL.3 －2000年代～、進化する最強雑誌の現在－」の開催を記念して、PlayStation Storeにて、PS4向けに配信中の「ナルティメットストーム」シリーズのダウンロード版が期間限定で最大39％オフで購入できるキャンペーンを、本日9月13日より開始した。

実施期間：2018年9月13日（木）～26日（水）

※実施期間は予告なく変更になる場合がございます。

■対象タイトル

PS4「ナルティメットストーム レガシーパック」

PS4「ナルティメットストームトリロジー」＋PS4「ナルティメットストーム 4 ROAD TO BORUTO」
通常希望小売価格：13,600円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：9,074円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム スペシャルパック」

PS4「ナルティメットストームトリロジー」＋PS4「ナルティメットストーム 4 Welcome Price！！」
通常希望小売価格:10,600円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：7,222円（税抜）

PS4「ナルティメットストームトリロジー」

通常希望小売価格：6,800円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：5,093円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム 4 Welcome Price！！」

通常希望小売価格：3,800円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：2,315円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム 4 シーズンパス」＋PS4「ROAD TO BORUTO アップデートパック」

通常希望小売価格：3,911円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：2,315円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム 4 ROAD TO BORUTO」

通常希望小売価格：6,800円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：4,167円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム 4 ROAD TO BORUTO アップデートパック」

通常希望小売価格：2,411円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：1,852円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム」

通常希望小売価格：2,500円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：1,759円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム 2」

通常希望小売価格：2,500円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：1,759円（税抜）

PS4「ナルティメットストーム 3」

通常希望小売価格：2,500円（税抜）→キャンペーン希望小売価格：1,759円（税抜）

キャンペーンサイト
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003177/1

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ(C)劇場版 NARUTO 製作委員会 2012(C)劇場版 NARUTO 製作委員会 2014(C)劇場版 BORUTO 製作委員会 2015(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

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