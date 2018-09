『ワールド オブ ファイナルファンタジー メリメロ』12月13日でサービス終了へ─運営期間は約1年

【サービス終了のおしらせ】 「ワールド オブ ファイナルファンタジー メリメロ」は、2018/12/13 13:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。多くのお客様にご支持いただきましたことを、心よりお礼申し上げます。 #WOFFメリメロhttps://t.co/jwvvNodq2D — WOFFメリメロ公式 (@WOFFMM) 2018年9月13日

スクウェア・エニックスは、スマホ向けRPG『ワールド オブ ファイナルファンタジー メリメロ』について、12月13日13時をもってサービス終了すると発表しました。

本作は、PS4/PS Vitaで発売中の『ワールド オブ ファイナルファンタジー』をベースとし、「いちばんカワイイファイナルファンタジー」として展開。ツイッター上では運営期間1年という短さに嘆く声や、『ワールド オブ ファイナルファンタジー』シリーズの続編を、家庭用ゲーム機で望む声も上がっていました。

詳しい終了日程や、課金アイテムの払い戻し方法などについては、アプリ上でご確認ください。

