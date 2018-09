全米で間もなく始まる新シーズン！『NCIS』に新たに加わるメンバーとは？

全米No.1視聴率の世界で最も観られているTVドラマ『NCIS』。全米で間もなく放送開始となる新シーズンには新キャストが数多く加わる。ここでは、そんな新キャストをまとめて紹介しよう!

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilz86DpLPdAhUKbrwKHZYeDPsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fthepcprinciple.wordpress.com%2F2013%2F02%2F05%2Fncis-renewed-for-11th-season%2F&psig=AOvVaw3UsyUrhren7CD1kZdqMFxT&ust=1536766627678812

『NCIS』

『NCIS』シリーズは、2003年に米CBSにて『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』の放送がスタート。

アメリカ海軍関係の事件が発生すると捜査に乗り出す犯罪捜査チームを描き、瞬く間に全米視聴率ナンバー1ドラマとなった。現在では、世界で最も観られているTVドラマの称号まで獲得している。

2009年にはスピンオフ第一弾となる『NCIS:LA~極秘潜入捜査班』、2014年にはスピンオフ第二弾『NCIS:ニューオーリンズ』が製作された。

LOS ANGELES - FEBRUARY 6: 'One Man's Trash' -- Gibbs and Ducky see an antique war stick on television that could be the missing murder weapon to a 16-year-old cold case, on NCIS, Tuesday, March 13 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Mike Wolfe of 'American Pickers' guest stars as himself. Pictured: Diona Reasonover (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

ディオナ・リーズンオーヴァー(Diona Reasonover)

生年月日:1992年1月6日

身長:168cm

デビュー年:2011年

主な出演作:『ガール・ミーツ・ワールド』『トランスペアレント』

『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』では、15シーズンにわたって人気を博してきた分析官のアビゲイル・‘‘アビー’’・シュートの後任であるケイシー・ハインズを演じる。

シーズン16からNCISの一員としてチームをサポートすることになる。

ケイシー・ハインズは、検視官のドナルド・"ダッキー"・マラードが執筆している著書のアシスタントとして登場。

大学を卒業したばかりのケイシーというキャラクターは、アビーとも他の誰とも異なる独特な個性の持ち主だという。

LOS ANGELES, CA - AUGUST 22: Actor Esai Morales attends Visual Snow Initiative Visits TAP - The Artists Project on August 22, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Bezjian/Getty Images for The Artists Project)

イーサイ・モラレス(Esai Morales)

生年月日:1962年10月1日

出身地:アメリカ・ニューヨーク

身長:178cm

主な出演作:『クリミナル・マインド』マテオ・クルーズ役

『NCIS:LA~極秘潜入捜査班』にてイーサイは、洗練された賢さを持った信頼できる捜査官ルイス・オチョア役で登場する。

国防省の特別検察官と一緒に登場し、検察官による尋問を切り抜ける方法を指導する役割を果たすとのこと。10月に放送されるエピソードでお披露目となる。

LOS ANGELES, CA - JUNE 12: Actress Necar Zadegan attends the Max Mara WIF Face Of The Future event at the Chateau Marmont on June 12, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

ネカー・サデガン(Necar Zadegan)

生年月日:1982年6月20日

出身地:ドイツ

身長:174cm

主な出演作:『24-TWENTY FOUR-』ダリア・ハッサン役

『NCIS:ニューオーリンズ』にてネカーは、スコット・バクラ演じるプライドに代わってチームを指揮するハンナ・コーリー特別捜査官を演じる。

ニューオーリンズ未体験の彼女の目を通して、この街の新たな魅力を鮮明にする役どころだという。

シーズン5第2話にて初登場を果たす。

WEST HOLLYWOOD, CA - MAY 03: Reggie Lee attends the opening night premiere of 'Searching' at the Los Angeles Asian Pacific Film Festival at Directors Guild Theatre on May 3, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images)

レジー・リー(Reggie Lee)

生年月日:1975年10月4日

出身地:フィリピン

身長:174cm

主な出演作:『プリズン・ブレイク』キム役/『GRIMM/グリム』ウー役

『NCIS:ニューオーリンズ』にてレジ―は、ニューオーリンズ支局担当特別捜査官補佐を務めるスティーヴン・トンプソンを演じる。

型破りな捜査方法で事件を解決するプライドとは異なる考えを持ち合わせた人物で、度々対立することになるようだ。

シーズン5で数話にわたり登場する見込み。