EXPOSIÇÃO

DŌ: A CAMINHO DA VIRTUDE

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

De 21/08 a 16/09/2018Horário: Terça a sábado das 10h às 22h e Domingos e feriados das 10h às 18hIngresso: Entrada GratuitaInformações: www.japanhouse.jp/saopaulo

COMEMORAÇÃO DE 1 MILHÃO DE VISITANTES

Apresentações: Aikidô, Kendô, Karatedô, Judô, Sumô e Kyudô. Dia 16/09/2018

Horário: 11h

Ingresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Classificação: Livre

AROMAS E SABORES

Artista Plástica Japonesa: Maki Ueda

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

De 05/06 a 30/09/2018Horário: Terça a sábado das 10h às 22h e Domingos e feriados das 10h às 18hIngresso: Entrada GratuitaInformações: www.japanhouse.jp/saopaulo

EXPOSIÇÃO “TSUDOI” – EM HOMENAGEM AOS 110 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA – CURITIBA/PR

Onde: Zuleika Bisacchi Galeria de Arte (Avenida do Batel 1550, loja 3, Curitiba/PR)

Em cartaz até 02/10/2018

Horários de visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h. Sábado das 11h às 15h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 41/3085-5861 e 41/99227-3667

Curadoria: Ely Sayemi Iutaka Takahassi (responsável pelos artistas de São Paulo) e Rosemeire Odahara Graça (do Paraná)

Artistas: Tikashi Fukushima, Manabu Mabe, Kazuo Wakabayashi, Ayao Okamoto, Yugo Mabe, Takashi Fukushima (Núcleo São Paulo) e Akiko Miléo, Celso Setogutte, Claudine Watanabe, Julia Ishida, Sandra Hiromoto, Tania Machado e Yiuki Doi (Núcleo Paraná).

Obras: Podem ser Apreciadas ou Adquiridas.

HISTORIAS AFRO-ATLÂNTICAS

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) De 30/06 a 21/10/2018* Horário:* Dia 30/06 (11h às 15h) e 3ª a domingo das 11h às 20h Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou www.institutotomieohtake.org.br

EXPOSIÇÃO ITINERANTEVARIAÇÃO E AUTONOMIA – AS GRAVURAS DE ARTISTAS JAPONESES CONTEMPORÂNEOS

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Gratuita em Todos os Estados

ManausOnde: Palácio da Justiça (Av. Eduardo Ribeiro 901, Centro)

De 18/09 a 13/10/2018

RecifeOnde: Torre Malakoff (Praça Artur Oscar, S/N, Recife Antigo)

De 01/11 a 25/11/2018

CERIMÔNIA DO CHÁ NO CASARÃO DO CHÁ

Dia 16/09/2018

Horário: 10h às 12h

CASARÃO DO CHÁ – MOGI DAS CRUZES/SP

Onde: Casarão do Chá (Estrada Do Chá cx 05, acesso pela Estrada do Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das Cruzes/SP)

Visitação: Todos os domingos das 9h às 17h

Durante a semana visitas monitoradas: Escolas – visitação gratuita; Grupos Turisticos – R$100,00 até 30 pessoas. Agendamentos 11/4792-2164

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 11/4792-2164 e www.casaraodocha.org.br

PAVILHÃO JAPONÊS – PARQUE DO IBIRAPUERA

Onde: Pavilhão Japonês (Parque do Ibirapuera – portão 10 – próx. ao Planetário e ao Museu Afro Brasil)

Visitação: quarta-feira, sábado, domingo e feriados

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 17h

KYOJITSU-HINIKU: BETWEEN THE SKIN AND THE FLESH OF JAPAN — SOB A PELE – SOBRE A CARNE DO JAPÃO

Curadoria: Naoko Mabon

Onde: Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 3 e 10 – São Paulo – SP)

Período: de 07 a 23/09/2018

Visitação: quarta e sexta a domingo (fechado: segunda, terça e quinta)

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 17h

Taxa de admissão: R$10,00 – Estudantes e mais de 60 anos: R$5,00 – Mais de 65 anos: grátis

Atividades paralelas à exposição:

– 15/09, sábado, às 14h: Performance de dança de Danilo Silveira

– 15/09, sábado, das 15h às 17h: Conversa com a artista Juliana Kase

– 22/09, sábado, às 14h: Performance de dança de Beatriz Sano

– 22/09, sábado, das 15h às 17h: Conversa com o artista Takanori Suga

– 23/09, domingo, às 16h: Performance de sonora-visual de Rodrigo Amor Experimental e Evandro Nicolau

CINEMA

BUNKYO CINEMA

Data: Primeira quarta-feira útil do mês, às 13h (03/10/2018)

Onde: Pequeno Auditório do Bunkyo (Rua São Joaquim 381, Liberdade)

Capacidade: 200 lugares

Ingressos: Gratuitos (ingressos serão distribuídos 30 minutos antes de cada sessão, respeitando a ordem de chegada)

Informações: 11/3208-1755 e www.bunkyo.org.br

FESTIVAL DE AÇÃO JAPONÊS

BUNGO STRAY DOGS – DEAD APPLE; TOKYO GHOUL; BRAVE STORM

De 25/08 a 28/09/2018

Onde: Cinépolis, Itaú e Cineflix

Ingressos: ingresso.com; velox tickets; cineflix.

EVENTO

38ª FESTA DE FLORES E MORANGOS DE ATIBAIA/SP

Onde: Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av Horácio Neto 1030, Atibaia/SP)

De 31/08 a 23/09/2018

Horário: Sexta a Domingo das 9h às 18h

Ingresso: R$34,00 (sábados e domingos) R$30,00 (antecipados) e as Sextas R$17,00 (menos dia 07/09)

Informações: festadasfloresdeatibaia.com.br e 0800-555-979

37ª EXPOFLORA 2018 – HOLAMBRA/SP

Onde: Nassau 675, Alameda Maurício de Nasau, Centro, Holambra/SP

De 24/08 a 23/09/2018

Horário: 9h às 19h

Ingressos: R$48,00 à R$18,00 e Passeio Turístico: R$23,00 à R$15,00

Informações: 19/3802-1499 e www.expoflora.com.br

29º FESTIVAL NIPO-BRASILEIRO – MARINGA/PR

Onde: Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Av. Kakogawa 50, Parque das Grevilhas, Maringá/PR)

De 06 a 16/09/2018

Ingressos: R$6,00 (inteira) e R$3,00 (meia). Nos dias 9 e 10 será Entrada Gratuita.

Informações: www.festivalnipobrasileiro.com.br

REVITALIBA – MUTIRÃO DE LIMPEZA DA LIBERDADE – EDIÇÃO 2018

Onde: Praça da Liberdade

Dia 15/09/2018

Horário: 7h30

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY CULTURAL

Pioneiro nessa atividade cujo objetivo é de proporcionar um ambiente familiar onde os freqüentadores cantam suas músicas preferidas e dançam ritmos como o chá chá chá , rumba, forro , samba e country. Todos os domingos Baile com Música ao Vivo.

Onde: Assoc. Cultural Tokushima Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio Maria Laert 275, 100m do Metro Tucuruvi)

Dias 15 e 16/09/2018

Horário: Sábados Karaokê Dance das 8h às 16h e Domingos das 8h às 18h e das 18h às 22h Bailes com música ao vivo.

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

86º CONCERTO BUNKYO AOS DOMINGOS

Recital da violão com Carlos Pachiega

Convidados: Alfredo Madre Deus e Eidy Paula

Onde: Pequeno Auditório do Bunkyo – Prédio Anexo (Rua São Joaquim 381, Liberdade, próx. Estação São Joaquim do Metrô)

Dia 16/09/2018

Horário: 11h

Informações: 11/3208-1755 e contato@bunkyo.org.brIngresso: Entrada Gratuita – colabore doando 1Kg de alimento não perecível que será destinado ao Ikoi-no-Sono

53º BAZAR DA CATEDRAL NIKKYOJI

50 bazaristas, Área com Karaoke, Espaço Saúde e Comidas Típicas.

Onde: Catedral Nikkyoji (Rua Ibaragui Nissui 166, Jd Vila Mariana)

Dia 16/09/2018

Horário: 9h30 às 16h30

Informações: 11/5572-7273

JAPAN FEST VILA RÉ 2018

Onde: Kaikan Vila Ré (Rua Monte das Gameleiras 375, Vila Ré)

Dia 16/09/2018

Horário: 11h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 11/94367-7167

53º BAZAR DA CATEDRAL NIKKYOJI

Onde: Catedral Nikkyoji (Rua Ibaragui Nissui 166)

Dia 16/09/2018

Horário: 9h30 às 16h30

Informações: 11/5572-7273

BATE-PAPO SOBRE O LIVRO “QUERIDA KONBINI” DE SAYAKA MURATA

Classificação: Livre

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

Dia 19/09/2018Horário: 19hIngresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

KARAOKE-DANCE DO NIKKEY CULTURAL

Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua Tomas Gonzaga 95, Liberdade)

Dias 20 e 27/09/2018 (todas as quintas)

Horário: 8h às 16h (Serve Almoço)

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Dia 23/09/2018 – às 17h30 – Apresentação Orquestra Instituto GPA

Dia 29/09/2018 – às 17h – Apresentação Coro OSESP

Dia 06/10/2018 – às 17h30 – Apresentação Coral Acadêmico OSESP

Dia 07/10/2018 – às 17h30 – Apresentação Orquestra Instituto GPA

Dia 27/10/2018 – às 17h30 – Apresentação OCAM

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou [institutotomieohtake.org.br](http://www.institutotomieohtake.org.br/)

CURSO

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO – 2018

Dia 06/10/2018 – História do Japão 7 – Períodos Taisho e Showa início.

Dia 10/11/2018 – História do Japão 8 – Segunda Guerra e Showa final.

Dia 01/12/2018 – História do Japão 9 – Era Heisei até hoje.

Onde: Associação Cultural Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vasconcelos 3352, Vila Mariana)

Horário: 9h às 12 horas.

Inscrições: R$35,00+R$3,50(taxa do Sympla) por aula. Inscrições e pagamentos até 03dias antes da data do curso, na secretaria da Associação Mie ou pelo site culturajaponesa.com.br.

Informações: 11/5549-6857

CURSOS DA NIKKEY CULTURAL

Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 4andar, Liberdade

Cursos: Karaokê, Idiomas (japones, inglês e espanhol), teclado, informatica para a 3ª idade e dança de salão.

Informações: 11/99857-3845 Iritsu

PALESTRA

PALESTRAS GRATUITAS DO CIATE

SETEMBRO/2018

18/09 – Terça-feira – 14h às 16h – “A importância do “Teamwork”(trabalho em equipe) numa empresa” (Roberto Cuellar – Consultor de Lean Business)

20/09 – Quinta-feira – 14h às 16h – “Descobrindo talentos: Como obter o sucesso profissional” (Marcos Suguiura – Psicólogo)

Onde: CIATE – Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador Retornado do Exterior (Rua São Joaquim 381, 1º andar, Liberdade)

Informações: 11/3207-9014 e www.ciate.org.br e www.facebook.com/ciate

INCENSOS, MADEIRAS E ODORES JAPONESES

Classificação: Livre

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

Dia 18/09/2018Horário: 19hIngresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

JARDIM JAPONÊS – TRADIÇÃO, MODERNIDADE E RUPTURAS CONTEMPORÂNEAS

Professor Sarkis Sergio Kaloustian

Onde: Centro Cultura Aliança (Rua Deputado Lacerda Franco 328, Pinheiros)

Dia 22/09/2018

Horário: 14h30 às 16h

Ingresso: Entrada Gratuita

Livro: R$90,00

Informações: www.eventbrite.com.br/e/jardim-japones-tradicao-modernidade-e-rupturas-contemporaneas-tickets-49850342717

CONEXÃO JAPÃO-BRASIL NA MÚSICA BRASILEIRA

Classificação: Livre

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

Dia 25/09/2018Horário: 14h às 16hIngresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

CHAWAN PROJECT 2018 – 4º ENCONTRO

Classificação: Livre

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

Dia 26/09/2018Horário: 19h30Ingresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

Divulgação de eventos com Cristiane Kisihara – e mail: cris_kisihara@hotmail.com e 11/3340-6060

