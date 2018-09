本作は、原作WEBTOONの世界観を上手く移植していると評価され、原作のキャラクター特徴を活かしたのはもちろん、個性をさらに活かせるスキル効果や演出などで原作を読んでいない人も原作キャラクターを操りながらストーリーを楽しめる横スクロールアクションゲームだ。

さまざまな配信記念イベントを開催

配信を記念して「GOD OF HIGHSCHOOL 一言しよう」をはじめにさまざまなキャンペーンを開催するという。THE GOD OF HIGHSCHOOLの公式Twitterアカウントをフォローし、「GOD OF HIGHSCHOOL 一言しよう」キャンペーンの投稿にコメントを書き込んでくださった方に、抽選で「エネルギー200個」をプレゼントします!

※Twitterアカウントが非公開設定されている方は対象外になります。

公式Twitter:https://twitter.com/TheGoH_JP

■事前登録について

事前登録の特典として登録者全員に「★5GOH参加者選択券」をもれなくプレゼントする。このチャンスを見逃しなく!

(C) SN Games Corp.