■東京ゲームショウ2018出展情報

2018年9月22日(土)、23日(日)幕張メッセで行われる東京ゲームショウ2018ファミリーゲームパーク内に試遊台の出展が決定!さらに9月23日(日)にはeスポーツチャレンジイベントを開催!課題曲を使って予選を行い、勝ち抜いた人は決勝ステージに参加できます。決勝ステージではゲストのゴー☆ジャスさんと対決し、勝ったら豪華賞品がGETできるので、課題曲を練習して幕張メッセのファミリーゲームパークに遊びに来てね!

イベント概要

実施期間:9月23日(日)10:30~1次予選、13:30~最終予選、15:00~決勝ステージ

場所:幕張メッセ ファミリーゲームパーク

ゲスト:ゴー☆ジャス、「ゲームセンターCX」有野課長(東京ゲームショウ2018オフィシャルサポーター)

本ベントの流れ&1次予選

予選~決勝ステージまで、演奏ゲームをJoy-Con™を使ったフリフリ演奏にてプレイして頂きます。1次予選では課題曲を使った2P対戦プレイを行い、3人勝ち抜け方式で選抜を行います。

課題曲リスト

最終予選&決勝ステージ

1次予選を勝ち抜けた16人でトーナメント方式での最終予選を実施します。最終予選を勝ち抜いた上位4名は同日15:00~の決勝ステージに参加できる権利を獲得!ステージイベントではゴー☆ジャスさんと対決し、勝つと豪華賞品がGETできます!!

本イベントに関しての注意事項

1次予選で早く3人勝ち抜けた16名が最終予選に進出できます。

1次予選では勝ち抜け人数が16名に達するまでは、対戦に負けても何度でもチャレンジできます。

演奏プレイ方法はJoy-Conを使ったフリフリ演奏のみとなり、他のプレイ方法は不可となりますので、ご注意ください。

演奏キャラは「どんちゃん」「かっちゃん」のみ使用可能、他キャラクターの選択は不可となります。

予選対戦時の選曲はその場でじゃんけんにて勝った方が決めることができます。

最終予選の使用曲は当日発表とさせて頂きます。

本イベントに参加できるのは、中学生以下とさせて頂きます。

当日、運営上の理由で競技方法などを変えることがあります。

東京ゲームショウ2018およびファミリーゲームパークについての注意事項

■本日(9/13)配信!追加ダウンロードコンテンツ情報

「千本桜」(黒うさP feat.初音ミク)や「シャルル」(バルーン feat.flower)など人気のボーカロイド曲5曲と初音ミクが演奏キャラクターとして登場する「ボーカロイド曲パック」が本日(9/13)より配信開始!ボカロ曲ファンの方はもちろん、初の演奏キャラクター追加になる本ダウンロードコンテンツをお見逃しなく!

演奏キャラクター「初音ミク」は、演奏ゲームをクリアしやすくなる演奏スキルを持っています。ぜひ、ダウンロードしてプレイしてみてください!

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。

※VOCALOID(ボーカロイド)/ボカロはヤマハの登録商標です

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.