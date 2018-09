2018年9月14日(金)にトランスフォーマーの世界に新しいキャラクター、センティウスマグナスとセンティウスマルスが登場を果たす。この双子ユニットは、Backflip StudiosとSpace Ape GamesによるiOS/Android対応の人気リアルタイムストラテジーゲーム「トランスフォーマー:アースウォーズ」でデビューをする。

“はるか昔のセイバートロン星に、センティウスノビリウスという者がいた。強力な「調和の剣」を使って13人のプライムたちの遺産を守ることを誓ったノビリウスであったが、裏切りに遭って2つの個体に分割され、光のレリックガーディアン「センティウスマグナス」と、闇のレリックガーディアン「センティウスマルス」となった。

そして彼らは、それぞれ2つに分割された剣を携えて、センティウスマグナスはサイバトロン軍のために、センティウスマルスはデストロン軍のために、激しい戦いを繰り広げる!”

