山崎エリイさんの2ndアルバム「夜明けのシンデレラ」が11月21日に発売決定！ライブイベントのチケット先行申し込み情報も公開

声優・歌手として活動中の山崎エリイさん2ndアルバム『夜明けのシンデレラ』をが、2018年11月21日(水)にリリースされることが決定しました!

約2年ぶりのリリースとなるアルバムのタイトルは『夜明けのシンデレラ』で、シングル「十代交響曲」や「Starlight」、「Steady」ほか全10曲を収録。初回限定盤付属のDVDには、アルバムリード曲「a little little thing」のミュージックビデオやメイキング映像が収録されます。

また、12月23日(日)に東京・AiiA theaterで開催されるライブのタイトルが「山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~」に決定! チケット先行申し込みは、オフィシャルファンクラブ「Cherii♡」にて、9月14日(金)18時よりスタートします。2ndアルバムの楽曲も歌唱予定とのことなので、この機会をお見逃しなく!

CD発売情報

山崎エリイ 2ndアルバム『夜明けのシンデレラ』

11月21日(水)発売

【初回限定盤CD+DVD】 COZX-1491~2 ¥3,800+税

【通常盤】 COCX-40578 ¥3,000+税



<CD収録内容>

1.a little little thing

作詞・作曲・編曲:hisakuni

2.Vivid my world

作詞・作曲:藤原隆之 編曲:佐藤清喜

3.十代交響曲

作詞・作曲・編曲:hisakuni

4.Flowery Dance

作詞:hotaru 作曲・編曲:横関公太

5.未完成のキャンバス

作詞:高瀬愛虹 作曲・編曲:横関公太

6.Starlight

作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜

7.My Twilight

作詞:坂井竜二 作曲・編曲:水口浩次

8.Steady

作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜

9.シンデレラの朝

作詞:大西洋平 作曲:鎌田瑞輝 編曲:佐藤清喜

10 ラズベリー・パーク

作詞:只野菜摘 作曲・編曲:坂部剛



<DVD収録内容>

「a little little thing」ミュージックビデオ+メイキング映像

ライブ情報

山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~

日時:2018年12月23日(日)

[昼の部] 開場13:00 開演14:00 [夜の部] 開場18:00 開演19:00

会場:東京・AiiA theater

料金:全席指定 ¥6,500円(税込)



<チケット販売概要>

[昼の部]

山崎エリイオフィシャルファンクラブ「Cherii?」会員先行受付実施予定

9月14日(金)18:00~

[夜の部]

山崎エリイオフィシャルファンクラブ「Cherii?」会員先行受付実施予定

9月14日(金)18:00~

※その他、チケットの発売情報等詳細は後日発表となります。

山崎エリイオフィシャルHP

山崎エリイOfficial Music Information

山崎エリイSTAFF公式ツイッター(@eriii_musicinfo)