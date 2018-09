本当に日本人は働きすぎなのか？　言ってはいけない、有休消化率が低い「本当の理由」

「Gettyimages」より

8月、夏休みの時期でした。安倍政権は働き方改革の一環として、2019年4月1日から毎年社員に5日間の有給休暇を取得させることを企業に義務化します。読者の皆様は、ちゃんと夏休みを取っていますでしょうか。

政府は2015年に公表した「第4次男女共同参画基本計画」のなかで、「2020年までに、有給休暇の取得率を70%にする」という目標を掲げています。しかし、日本人の有給休暇取得率は、毎年50%前後で先進国のなかで最下位です。働き方改革にまつわる報道を読む限り、日本政府も個人も、この状態を「諸外国に比べて働き過ぎる日本人」「休みが取れない日本人」として認識はしているようです。しかし、本当に日本人は働き過ぎなのでしょうか? 今回は、日本人の休み方について、考察したいと思います。

●年間の休み日はそれなりにある

毎年各国の有給休暇取得率データを調査公表しているエクスペディア社によると、2017年12月に公表された最新の調査では、日本は世界30カ国中で有休消化率が2年連続で最下位でした。そして、日本人が有給休暇を取得しない(できない)理由としては、いざという時のためにとっておきたい、仕事が忙しい、同僚が休んでいないなどの理由が挙げられていました。

理由はともかく、有給休暇を取得しない日本人は、それでは本当に、働き過ぎなのでしょうか。

私は決してそうとは思いません。私は、「本来の休み日=働かない日」とは、祝祭日(公休日)に有給休暇を加えたものだと考えます。

日本には1年間に約16日の祝祭日があり、これは多くの先進国に比べ多く、1年間のなかで働かない日は、決して少なくありません。加えて、日本には休日と祝日に挟まれた「国民の祝日」もあります(祝祭日が土日と重なるか、振替休日となるかなど細かいことは除きます)。

祝祭日数が年間20日間以上ある国は、カンボジア、スリランカ、インド等です。16-20日の国として、コロンビア、フィリピン、香港、中国、タイ、トルコなどの国々が並び、日本もここに入り、祝祭日の多さは世界では6-7位です。いわゆる先進国をみてみると、スウェーデン、イタリア、デンマークは11日、米国は10日、ドイツは9日、英国は8日です(実際には、このほかに州や地方政府などの定めるものが数日加わります)。

実際の有給休暇とこの祝祭日を合わせて考えてみると、日本は年間の祝祭日16日と有給取得率50%(10/20日)で、年間合計26日の「休み日」となります。ですから、正確に言えば、日本人の有給休暇取得率は少ないが、年間の休み日はそれなりにあると言えるでしょう。

祝祭日が少ない国でも、長い夏休み等を皆が取得し、しっかり有給休暇を消化する文化のある国々では年間の休み日は多くなります。例えば、フランスは祝祭日11日と有給取得率100%(30/30日)で41日間の休み日、オーストラリアは約10日の祝祭日と有給取得率100%(25/25日)で35日間の休み日となります。

一方、アメリカは祝祭日が10日で有給取得率80%(12/15日)と合わせても年間の休み日は22日間のみです。また、祝祭日が7日間ともっとも少ないメキシコは、有給休暇率86%(12/14日)と合わせても年間の休み日は19日のみです。

●有給休暇に上限がない米国ベンチャー企業

このように、有給休暇と祝祭日を合わせて考えると、日本人は有給休暇消化率は低いですが、決して働かない日が少ないわけではないと言えます。一方、アメリカとメキシコの労働者たちは、実際の休み日は日本よりも少ないですが、日本人よりも働きすぎと言われていることを私は聞いたことはありません。

そもそも、仕事とは働いた時間ではなく、働いた結果や成果物などをもって、生産性として評価されるべきではないか、との議論もあります。近年、米国のITベンチャー企業では、有給休暇に上限を設けるのではなく、仕事をしていれば(つまり結果や成果が伴えば)、何日でも有給で休暇を取得可能という企業もあります。

一方、多くの日本企業では、この結果や成果の評価基準が曖昧なため、オフィスに滞在していることが「見える化される仕事」として、そして結果として評価されているような気がします。それが、有給休暇を取得しない(できない)理由に見えてしまいます。

このような日本の企業文化こそが、有給休暇取得率が低いことを「日本人は働き過ぎ」と結びつける思考につながってしまっていると思わずにはいられません。

(文=武神健之/医師、一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事)

