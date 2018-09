【カンバーバッチからのメッセージも！】『グリンチ』吹替え版製作発表会見をレポート！

『ミニオンズ』『ペット』『SING/シング』など日本でも大人気のアニメーションを手掛けるイルミネーション・エンターテインメント最新作『グリンチ』がこの冬公開!その吹替え版製作発表会見が9月13日、ザ・ペニンシュラ東京で行われました。豪華吹替キャストのトークなど、イベントの様子をレポートいたします!

『グリンチ』12月14日(金)全国ロードショー

©2018 UNIVERSAL STUDIO

(左から)ロバート秋山竜次さん(ブリクルバウム役)、杏さん(ドナ役)、大泉洋さん(グリンチ役)、横溝菜帆さん(シンディ・ルー役)、宮野真守さん(ナレーター役)

主人公 グリンチをイメージしたステージは、緑で“もふもふ”。そんなステージにそれぞれのキャラクターに似せた衣装で登場した吹替えキャスト陣。杏さん(ドナ役)は特別にスタイリストさんが作ってくれたというニットだったり、ロバート秋山さんの完成度の高さに驚きました!これには本人も「これもうただの実写化でしょ!」とコメント。

吹替えキャストの意気込みや裏話

カンバーバッチに合わせないと……

グリンチ役/大泉洋さん

今回の『グリンチ』は、本国で主人公を演じたベネディクト・カンバーバッチの声に映像をあてるという通常日本のアニメーション製作とは逆順で行われたらしく、「カンバーバッチの演技と少しでも違うと“本国”からクレームくる」とボヤいていました。笑

印象に残っているエピソードとして、グリンチがこっそりと歩くシーンで「シー!シシシ!」というセリフで、なんと「“シー”が一個足りません」と指摘が入ったとのこと!

グリンチというよりは、カンバーバッチを演じた感覚に近いようで、「すごい世界ですよ!」とボヤキが止まらず……。忠実にカンバーバッチを真似るのはとても大変だけど、 やりがいがあるとのことでした。

同じ境遇だからこそ

ドナ役/杏さん

一方、自身と同じく双子の母 ドナ役を演じた杏さん。同じ境遇だからこそ気が付いた“双子のお母さんあるある“を”本国“に提案し、「お兄ちゃん」「弟」というセリフを名前で呼ぶように変更したとのこと。

すかさず大泉さんが反応し、「そんなに自由効きました?! 「大泉は“シー”を一個減らしたい」って言えばよかったな」と。笑

とにかくいっぱい笑いました!

ブリクルバウム役/ロバート秋山竜次さん

ブリクルバウム役の秋山さんは「(ブリクルバウムは)“ギリギリのおじさん”って感じのキャラクターで、とても陽気。あらゆる隙間でフハハ!といきなり笑うので大変でした」とコメント。

また「僕の声が”本国”に行くと思うと、なんだか嬉しいですよね。小さいころから”本国”好きなので……」と、”本国”トークで会場をドっと笑わす場面も。

イルミネーション作品に出られて嬉しい

シンディ・ルー役/横溝菜穂さん

シンディ・ルー役を演じたのは、綾瀬はるか主演 TBS「義母と娘のブルース」で、娘 みゆき役を演じる横溝菜穂さん。もうのっけから天使で、大泉さんもデレデレでした。笑

「大好きなイルミネーション作品に出られて、とっても嬉しいです」と、その一言でも可愛さの威力がハンパない!!

グリンチに一番寄り添えるのは僕

海外ドラマ「MACGYVER/マクガイバー」では主人公の吹替えを、イルミネーション『SING/シング』でも吹替え出演している声優 宮野真守さんは、ナレータ役を担当。

実は収録はこれからというということで、台本を読んで、「グリンチの気持ちに一番寄り添える立ち位置だと感じた」、「韻を踏んだセリフが多くて、日本のリズム感でやってほしいとオーダーがあったので、日本の子供に聞かせるイントネーションでやっていきたい」と意気込みを語った。

カンバーバッチからサプライズコメント!

LOS ANGELES, CA - APRIL 25: Benedict Cumberbatch attends the 'Patrick Melrose' Series Premiere at Linwood Dunn Theater on April 25, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Greg Doherty/Patrick McMullan via Getty Images)

イベント終盤になんとサプライズ!本国でグリンチ役の声を担当しているベネディクト・カンバーバッチから、大泉さんへメッセージムービーが!

「Hello, オオイズミ ヨウさん。グリンチ役のベネディクトです」

「日本で大人気でグリンチよりひねくれていると聞きましたけど、本当ですか? 実際にお会いできたらお話ししましょう。“Grinches(グリンチ同士)”でね!」

この貴重なコメントに「冒頭でちょっとディスっちゃったじゃん……先に言ってよ!しかもひねくれてるって伝わってるし……」と焦りつつも、「あとで僕用にダビングしてください!」と喜びと感動をあらわにしていました。

「ミニオンを生み出したイルミネーション最新作の主人公は・・・超ひねくれ者!」

【STORY】

フーの村に住む人々はみんな陽気でクリスマスが大好き。けれど村の北にある洞窟で暮らすグリンチはクリスマスが大嫌い。今年は食料が底につき村まで調達しに向かったものの、案の定みんなはニコニコ笑顔で大騒ぎ。クリスマスを待ち遠しそうに笑いあう村人たちが憎くて仕方ないグリンチは「村からクリスマスを盗んでやる!!」と心に決めて、大計画に乗り出すが…。

■日本語吹替え:大泉洋 杏 秋山竜次(ロバート) 横溝菜帆 宮野真守

■プロデューサー:クリス・メレダンドリ ■監督:ヤーロウ・チェイニー、スコット・モシャー ■声の出演:ベネディクト・カンバーバッチ

■全米公開:11月9日■原題:『The Grinch』 ■配給:東宝東和

12月14日 (金) 全国ロードショー!!

映画『グリンチ』公式サイト