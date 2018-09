【その美肌手に入れたい！】海外セレブたちのオススメうるツヤ保湿ケア５選

この時期、夏の太陽やエアコンで、お肌は相当お疲れ気味。湿度が下がる冬に向けて、今から丁寧な保湿ケアはとっても大切なんです。いつもうるツヤ美肌をキープしている海外セレブ達の、おすすめ保湿ケアをご紹介いたします。

セレブ達のうるツヤ美肌をゲットしたい!

VENICE, ITALY - AUGUST 30: Emma Stone walks the red carpet ahead of the 'The Favourite' screening during the 75th Venice Film Festival at Sala Grande on August 30, 2018 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage)

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。

今回は、海外セレブ達のおすすめ保湿方法をご紹介いたします。

暑い夏もようやく落ち着き、秋の気配が少しずつ感じられるようになった今日この頃。

お肌は、夏のダメージを受けて相当疲れています。

乾燥する冬もツヤ肌で過ごせるようにするためには、今からしっかり保湿することが一番のカギ!

いつもうるツヤ肌をキープしている美しい海外セレブ達は、一体どんなスキンケアをしているのでしょう?

早速見て行きましょう!

1 エマ・ストーンはオーガニックLOVE

BEVERLY HILLS, CA - MARCH 04: Actress Emma Watson attends the 2018 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 4, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

最近すっかり大人の女性として魅力が増しているエマ・ストーン。

彼女は、敏感肌のためお肌に優しいオーガニックケア用品をスキンケアに取り入れているのだとか。



洗顔・化粧水にはアルコール成分が少ないÉvoluéの商品を愛用。

MVオーガニック Gentle Cream Cleanser

MVオーガニック公式サイト

そして、エマの一番の美肌の秘訣は、クレンジング!



彼女はどんなに忙しい時も帰宅後はかならずメイクオフするよう心がけているんだとか。

MVオーガニックの「Gentle Cream Cleanser」をメイクに馴染ませ、ホットタオルで優しく拭き取るのがエマ流のクレンジング方法。

汚れを自ら落とすということは、人間が唯一できないこと。

だからこそ、クレンジングで汚れを丁寧にオフしてからのスキンケアが、エマのような美肌への近道なんです!

2 カーラ・デルヴィーニュはあのオーガニックオイルを溺愛

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: Cara Delevingne attends the Christian Dior show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2018/2019 on February 27, 2018 in Paris, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

イギリス生まれのモデルで、歌手、女優としても活躍しているキュートなカーラ・デルヴィーニュ。

彼女もとっても美肌ですが、丁寧にスキンケアをするというタイプではないんだそう。

そんな彼女の唯一のこだわりは、オーガニックを選ぶようにすること。

トリロジー ローズヒップオイル ¥4,300

トリロジー日本公式サイト

カーラが愛用しているのはトリロジーのローズヒップオイル。



クレンジングの後にお肌になじませて保湿すると、朝まで保湿感を保ってくれるんだとか。

さらにメイク前にも数滴をお肌になじませて、ベースの仕込みにも使うくらいお気に入り。

ベースで使うとすっごくツヤ肌になるらしいのでぜひ真似したい!

3 テイラー・ヒルはランコム愛用者

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 08: Model Taylor Hill walks the runway at Brandon Maxwell during New York Fashion Week at Classic Car Club on September 8, 2018 in New York City. (Photo by JP Yim/Getty Images)

第2のミランダ・カーと呼ばれるテイラー・ヒル。

今やトップモデルとして大活躍し、16年にはランコムのアンバサダーにも着任。

ランコム イナジェシリーズ

ランコム公式サイト

そんな彼女は、ランコムのイナジェ シリーズがお気に入り。

日本でも人気の化粧水からナイトクリーム(日本未発売品)まで、ライン使いしているおかげで忙しい日々でも美肌でいられるんだとか!



イナジェシリーズは、神秘のハーブとして親しまれたメリッサエキスとオイルを融合した、ランコム独自のスキンケアシリーズ。

肌がモチモチになった、肌色が明るくなった、など、日本での口コミも高いので、試す価値あり!

4 エマ・ストーンの美肌はオイルにあり

VENICE, ITALY - AUGUST 30: Emma Stone walks the red carpet ahead of the 'The Favourite' screening during the 75th Venice Film Festival at Sala Grande on August 30, 2018 in Venice, Italy. (Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images)

透明感あふれる超美肌なエマ・ストーン。

普段のスキンケアで、エマは何よりも「保湿」を大事にしているんだとか。

この美肌は、保湿の賜物なんですね!



しかし彼女、乾燥肌でアレルギーが起こりやすいタイプだというから驚き。

JOSIE MARAN オーガニック アルガンオイル

BUYMA

そんな彼女のお気に入りは、防腐剤、化学成分、香料など余計なものを含んでいない天然成分100%のオイル。

特に愛用しているのはアルガンオイルで、その中でもジョシーマランのアルガンオイルがお気に入りなんだとか。

こちらは日本未発売ですが、ネットで購入可能。

オイルだけだと重たくなるので、合わせてセタフィルも愛用しているんだそう。

セタフィルも、皮膚科学に基づいて作られた安心の保湿剤だから、敏感肌のエマにはぴったり。

5 ミランダ・カーの最強の保湿法

LOS ANGELES, CA - JANUARY 16: Miranda Kerr arrives at the Stella McCartney's Autumn 2018 Collection Launch on January 16, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

自身のオーガニックコスメブランドもプロデュースしているモデルのミランダ・カー。

ママになっても、その美しさは変わらず健在。

美意識が超高いミランダは、移動中の飛行機の中でも保湿を徹底しているんだとか。

KORA NONI GLOW FACE BALM

KORA公式サイト

乾燥する飛行機の中では、フェイスミストをたっぷりつけた後、フェイスオイルとフェイスバームを使うんだそう。



ちなみにミランダが愛用するフェイスバームは、彼女が手掛けるオーガニックブランドKORAのもの。38ドル(約4,180円)で日本からオンラインで購入可能。

オイル成分がギュッと凝縮されたバームは、オイルより持ち運びやすいから、外出先や旅行先にぴったりの保湿剤。

飛行機の中のみならず、これから湿度が低くなってくる冬のデイリーケアにも大活躍してくれそう!

いかがでしたか?

美肌のセレブ達に共通することは、「徹底した保湿」。

高価なスキンケアを揃えるよりも、まずはお手頃なスキンケアを惜しみなくたっぷり使って保湿をすることが、彼女達のようなうるツヤ肌への近道!

お肌ってケアすればするほど、目に見えて結果が現れるもの。

今日から早速、夏頑張ってくれたお肌に潤いをたっぷり与えてあげましょう!