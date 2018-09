【第70回エミー賞全18ノミネート】『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』が気になる！

『glee/グリー』『アメリカン・ホラー・ストーリー』を手掛けた奇才ライアン・マーフィーが、次に世に送り出すのは…ファッション界史上最もスキャンダラスな殺人事件!連続殺人鬼となったIQ147の知性を持つ美青年は、なぜ最後に”ヴェルサーチ”の創始者を射殺したのか?第70回エミー賞全18ノミネートの話題作をご紹介!

1.ファッション界最大のスキャンダル、全米を震撼させた殺人事件の真相に迫る!

予告編(英語版)

あらすじ

1997年7月15日、世界的有名ブランド”ヴェルサーチ”の創始者ジャンニ・ヴェルサーチが自宅の前で射殺される。

犯人は、すでに4人を殺害した罪で指名手配中だった男娼アンドリュー・クナナン。

IQ147という並外れた知性と美貌を併せ持ち、将来有望だと思われた好青年は、なぜ5人もの人間を殺害する連続殺人鬼となったのか?

非業の死を遂げたファッション界の巨匠…。そしてFBIによる熾烈な犯人追跡劇…。

世界中のメディアを騒然とさせたこの悲劇は、犯人であるアンドリュー・クナナンの自殺で幕を閉じた。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM1ODYxNzY0NV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjMxMjU2NDM@.V1SX1777CR0,0,1777,999AL_.jpg

前作『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』で9冠達成のライアン・マーフィーが続投!

現在も世界中の人々を魅了し続ける一流ブランド”ヴェルサーチ”―――

その輝かしい栄光の裏で、実際に起きてしまった悲劇に迫る衝撃作。

『glee/グリー』『アメリカン・ホラー・ストーリー』を手掛けたライアン・マーフィーが新たに贈る、

最高にゴージャスでセンセーショナルな『アメリカン・クライム・ストーリー』第2弾!

前作に引き続き製作総指揮を務めたライアン・マーフィー氏

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 03: Co-creator/executive producer/writer/director Ryan Murphy speaks onstage at the 'Pose' panel during the FX Network portion of the Summer 2018 TCA Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on August 3, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

2.まさに生き写し!メインキャスト全員ノミネートの迫真の演技

2018年1月からアメリカで放送がスタートした『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺事件』。

なんと第70回エミー賞において、メインキャスト4人全員がノミネートという快挙を成し遂げました!

アンドリュー・クナナン:ダレン・クリス

5人の男性を手に掛けた連続殺人犯アンドリュー・クナナンを演じるのは、ダレン・クリス。

彼といえば、やはり『glee/グリー』での心優しいゲイの青年ブレイン役が有名ですね。

カートとの繊細な恋愛模様を見事に演じて一躍人気俳優となった彼は、再びライアン・マーフィーとタッグを組むことに。

LOS ANGELES, CA - AUGUST 15: Darren Criss attends the panel and photo call for FX's 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' at Los Angeles County Museum of Art on August 15, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - AUGUST 20: Darren Criss arrives to the Television Academy's Performers Peer Group Celebration held at NeueHouse Hollywood on August 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

自らが同性愛者であることを公言し、その知性とルックスを最大限活用して、数々の裕福な男性と関係を持っていたアンドリュー・クナナン。

彼はなぜ、5人の男性を手に掛けるという凶行に及んだのか?

そして、なぜ最後にジャンニ・ヴェルサーチを殺したのか?

愛想がよく話術にも長けた好青年が内に秘めていた”闇”…そのアンバランスな不気味さを見事に演じ、本年度エミー賞主演男優賞に堂々ノミネートされました!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxNDU4NzM2M15BMl5BanBnXkFtZTgwMTA0NTM4NDM@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

ジャンニ・ヴェルサーチ:エドガー・ラミレス

”ヴェルサーチ”という一大ブランドを確立し、舞台デザイナーとしてもその名声を欲しいままにしていたファッション界の巨匠ジャンニ・ヴェルサーチを演じるのは、エドガー・ラミレス。

LOS ANGELES, CA - AUGUST 20: Actor Edgar Ramirez attends the Television Academy's Performers Peer Group Celebration at NeueHouse Hollywood on August 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)

『ドミノ』(2005)『タイタンの逆襲』(2012)『ゼロ・ダーク・サーティ』(2013)『ゴールド/金塊の行方』(2016)などなど…数多くの映画に出演してきました。

ワイルドな魅力を放つ大人の男性…というイメージな彼ですが。

90年代、ファッション界の先頭を走り続けたジャンニ・ヴェルサーチを、まさに生き写しか⁉と思うほどのクオリティで再現しています!

圧倒的な演技力が注目を集め、本年度エミー賞助演男優賞にノミネート!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjAxNjUzNjEyNF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzUzMzc5NDM@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

ドナテラ・ヴェルサーチ:ペネロペ・クルス

ジャンニ亡き後の”ヴェルサーチ”を引継ぎ、今なお絶大な人気を誇る一流ブランドとして成長させてきたジャンニの妹ドナテラ・ヴェルサーチさんを演じるのは、ペネロペ・クルス。

『それでも恋するバルセロナ』(2008)でアカデミー賞・英国アカデミー賞ともに助演女優賞を獲得したことで知られていますね。

大人気シリーズ第4作『パイレーツ・オブ・カリビアン/命の泉』(2011)では、ジャックの昔の恋人アンジェリカを演じていました。

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 12: Penelope Cruz attends 'Todos lo saben' premiere at Callao Cinema on September 12, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 12: Spanish actress Penelope Cruz attends 'Todos Lo Saben' photocall at Urso Hotel on September 12, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

兄を失った悲しみを抱えながらも、彼の残した”ヴェルサーチ”を守るためにファッション業界で戦い続けるドナテラ・ヴェルサーチさんを見事に演じ、第70回エミー賞助演女優賞にノミネートされています!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU1OTMwMjU3MV5BMl5BanBnXkFtZTgwODQzMzc5NDM@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

アントニオ・ダミコ:リッキー・マーティン

ジャンニ・ヴェルサーチと共に暮らしていたパートナー、アントニオ・ダミコを演じるのはリッキー・マーティン。

人気ミュージシャンの彼ですが、過去には『glee/グリー』にゲスト出演したこともあり、再びライアン・マーフィー作品に参加したことで、俳優としての人気も上がりそうですね!

BEVERLY HILLS, CA - APRIL 12: Ricky Martin speaks onstage at the 29th Annual GLAAD Media Awards at The Beverly Hilton Hotel on April 12, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for GLAAD)

ドナテラ・ヴェルサーチを演じたペネロペ・クルス同様、現在もその悲しみを抱える当事者を演じることはかなり難しく、慎重さが求められることだと思いますが…リッキー・マーティンもまたエミー賞助演男優賞にノミネートされています!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI1Njk2NjYzM15BMl5BanBnXkFtZTgwMzMxMjU2NDM@.V1SY1000CR0,0,1505,1000AL_.jpg

3.実在の邸宅を使用したゴージャスな世界観、そして描かれる連続殺人犯の半生…

絢爛豪華な”ヴェルサーチの世界”

アメリカ・フロリダ州に実在するヴェルサーチ邸。

主を悲劇的な結末で失ってしまったものの、建築家としても造詣が深かったジャンニ・ヴェルサーチの邸宅は、細部に至るまで美しい装飾が散りばめられています。

その実在のヴェルサーチ邸を使用した撮影ともなれば、絢爛豪華なシーンに目を奪われること間違いなし。

息をのむ美しい邸宅の中で、天才デザイナーは何を想い、どう過ごしていたのか…?

ドラマ本編はもちろんのこと、登場人物が様々な思いを抱えながら時間を過ごしたヴェルサーチ邸にもご注目ください。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTA0MDc0YTktZDRkYi00MzA2LWEzMzktZDhmNmE5Yjk4YjAxXkEyXkFqcGdeQXVyNjEwNTM2Mzc@.V1.jpg

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWY3NDdkZjktZDFmMy00NzM0LTk3MjYtYmQzOWUxY2FhMTRmXkEyXkFqcGdeQXVyNjEwNTM2Mzc@.V1.jpg

4.視聴者からも絶賛されるそのクオリティ!エミー賞の結果が気になりすぎる…!

第70回エミー賞では全18ノミネートの『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺事件』。

リミテッドシリーズ/テレビムービー部門

・作品賞

・主演男優賞 ダレン・クリス

・助演男優賞 エドガー・ラミレス/リッキー・マーティン/フィン・ウィットロック

・助演女優賞 ペネロペ・クルス/ジュディス・ライト

・短編ノンフィクション/実話シリーズ部門

・作品賞 ほか…

さらに 辛口批評サイト Rotten Tomatoes では、驚きの88%という高評価を叩き出しています!

ますます期待値が高まる新作ですが…日本でのデジタル配信は2018年12月予定で近日発表とのこと。

ひとまず気になるのは、9月18日(火)に迫る第70回エミー賞ですね…!!

LOS ANGELES, CA - AUGUST 20: Darren Criss (L) and Edgar Ramirez arrive to the Television Academy's Performers Peer Group Celebration held at NeueHouse Hollywood on August 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)