■「プロジェクト東京ドールズ」presents ヤマダダ出張版@TGS決定!

2018年9月22日(土)東京ゲームショウ 2018 スクウェア・エニックスブースにて「プロジェクト東京ドールズ」presents ヤマダダ出張版@TGSステージイベントの開催が決定いたしました。ヤマダがステージに登場し、アップデート情報など盛りだくさんでお届けします。ステージを最後まで観覧いただいたお客様には限定ブロマイド「CandyStar」をプレゼントします!

※配布数には限りがございます。無くなり次第終了となります。

ステージ概要

ステージ名:「プロジェクト東京ドールズ」presents ヤマダダ出張版@TGS

日時:2018年9月22日(土)15:10~16:00

場所:幕張メッセ 展示ホール スクウェア・エニックスブース

出演者:石原夏織(声優)、鈴木絵理(声優)、山村響(声優)、吉田尚紀(MC)、ヤマダ(バーチャル YouTuber)

■プレミアムガチャ、ステップアップガチャに新SSRカード【水泳競技】が登場!

プレミアムガチャは、新SSRカード【水泳競技】の出現確率が他SSRカードよりも高くなっております。プレミアム11連ガチャ利用時には、お得なアイテムと交換できる「ガチャチップ【水泳競技】」が入手できます。また、SSR出現時には【水泳競技】が確定となるお得なステップアップガチャも併せて開催いたします。

プレミアムガチャ、ステップアップガチャ更新の詳細

期間:2018年9月14日(金)17時~2018年9月28日(金)12時59分まで

SSRカード【水泳競技】イラスト一覧

