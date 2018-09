【エミー賞への道】③主演女優賞を獲得するのは誰？【2018】

第70回エミー賞は、9月17日(日本時間18日)に開催されます。ドラマシリーズ部門主演女優賞の6人の候補者たち。いったい誰がエミー賞を獲得するのか?独自の解説でズバリ予想してみます!

サンドラ・オー「Killing Eve」

https://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref=ttmitt

アメリカで4月に放送したばかりの新ドラマ「Killing Eve」からサンドラ・オーがノミネート。

サンドラは、英国保安局M15に所属するイヴを演じている。

日本では、まだドラマを視聴できないので、予告編を見て雰囲気を感じるしかできないのが残念。

※下記リンク参照。

1989年に女優デビューしてから、29年という歳月をかけ主演の座にたどり着いたサンドラ。

アジア系女優として初となる主演女優賞を獲得する資格は十分にある。

今回、快挙を達成できるかどうか?

タチアナ・マズラニー「オーファン・ブラック」

https://www.imdb.com/title/tt2234222/?ref=ttmitt

シーズン5では、なんと13人のキャラクターとしてノミネートされているタチアナ・マズラニー。

13人はクローンなので顔は同じ。

ヘアメイクや服装でキャラクターを表しているが、それ以上に、育った環境から生じる性格の違いまで細かい設定を見事に演じわけているのが驚異的!

5人の主要キャラクター、サラ、ヘレナ、アリソン、コシマ、レイチェルが集結するシーンもあり、撮影するためには、相当の忍耐力も必要なはず。

さらに、サラがレイチェルに変装して敵をだますシーンもあるので、レイチェルのヘアメイクをして、

中身はサラを演じなければいけないという、カオスな状態。

その複雑で地道な作業を、5シーズンやり遂げファイナルを迎えた女優魂は称賛に値します。

しかし、2016年にすでにエミー賞主演女優賞を獲得済みなので、今回の受賞は見送られるかも。

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」

https://www.imdb.com/title/tt2149175/?ref=ttmitt

シーズン6でファイナルを迎えた「ジ・アメリカンズ」。

ケリー・ラッセルは、アメリカ人として一般社会に溶け込み諜報活動を行うロシアのスパイ、エリザベス・ジェニングを演じている。

同作で主演女優賞に3度目のノミネートとなり本人も「今回は!」と期待しているはず。

3度目の正直という言葉もありますし、人気作のファイナルということで、お疲れ様票を多く獲得すると予想されます。

8月(先月)の第34回テレビ批評家協会賞では、個人賞を獲得しているケリーですが、エミー賞ではどうなるのか?

どちらにしろ、彼女が最有力候補ということになるでしょう。

クレア・フォイ「ザ・クラウン」

https://www.imdb.com/title/tt4786824/?ref=ttmitt

イギリスの女王エリザベス2世を演じているクレア・フォイ。

シーズン2では、スエズ動乱が起こった1956年から、37才で第4子となるエドワード王子を出産する1964年までの出来事を演じた。

クレアのエリザベス女王は、シーズン2で終了し、シーズン3からはオリヴィア・コールマンが演じることに決定している。

正直、もう1シーズンクレア・フォイのエリザベス女王を見ていたかった!

クレアは現在34才なので、あと10年分くらいは十分演じられそうなのに……。

フィリップ殿下役のマット・スミスとのギャラの格差問題も勃発し、クレアの才能が適切に評価されていないのが、とても気になる。

ここでエミー賞を獲得して、「ザ・クラウン」での功績を知らしめていただきたい。

エリザベス・モス「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」

https://www.imdb.com/title/tt5834204/?ref=ttmitt

昨年、見事エミー賞主演女優賞を獲得したエリザベス・モス。

2年連続受賞なるかどうか注目されます。

「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」は、今回21部門にノミネートされており、昨年に引き続き高い評価を得ている様子。

日本では9月13日現在、ラストシーンで「あああ!」ということが起こる、シーズン2の第3話までしか視聴できないので4話目以降どうなっていくのか?

シーズン1同様に、エリザベス・モスが演じるジューンが出ずっぱり状態になる可能性も高い。

そうなると、天性の才能をもったエリザベスの演技に引き込まれていく人が増え、投票につながっていくのかもしれません。

エヴァン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」

https://www.imdb.com/title/tt0475784/?ref=ttmitt

昨年に引き続き、主演女優賞にノミネートされたエヴァン・レイチェル・ウッド。

覚醒したホストのリーダーとして戦うドロレス・アバナシーを演じています。

清楚な美貌で、ウエスタンの世界のヒラヒラドレスがなんとも似合うエヴァン・レイチェルですが、私生活ではとてもエキセントリックな女性。

そんな彼女本来の性格がじわじわとキャラクターに現れ、容貌は天使なのに中身が戦士という人物を作り上げています。

個人的には、2018年度カッコイイ女NO.1です!

しかし、シーズン2では、同ドラマで助演女優賞にノミネートされているタンディ・ニュートンが演じるキャラクターと、ドラマ内での活躍を分け合ってしまったような印象を受けてしまうのが残念。

エミー賞Goes To ……

本命:ケリー・ラッセル

対抗:クレア・フォイ

大穴:サンドラ・オー

難しい……

でも、希望も込めて……

クレア・フォイに受賞してもらいたい!

TORONTO, ON - SEPTEMBER 11: Claire Foy attends the 'First Man' press conference during 2018 Toronto International Film Festival at TIFF Bell Lightbox on September 11, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)