理大付が全勝で県大会出場決定

秋の岡山県高校野球大会（山陽新聞社後援）地区予選は１３日、東部、西部、北部で計９試合があり、東部の理大付がリーグ３戦全勝で県大会（２２日開幕）出場を決めた。

東部Ｃ組は商大付が一宮との２位決定戦を制した。２位決定進出戦が行われた西部Ｃ組は水島工に勝った倉敷南が日新との２位決定戦（１４日午前１０時・中山）に、北部Ｂ組は津山工を下した津山が美作との２位決定戦（１５日午後０時半・エイコン）に進出。１５日に予定されていた北部の代表決定戦は１６日（午前１０時・エイコン）に変更となった。

◇…東 部…◇岡山工００００２００１７｜１０１１０２１０１１０｜７城東（岡）川野、金谷航—武本（城）松井、北村、松井—三村興陽１０００２００００｜３０００００００００｜０和気閑谷（興）能勢—平田（和）蒲—岡本▽本塁打 小西（興）岡山南２４０１００２｜９００２００００｜２芳泉（七回コールド）（岡）高城—松井（芳）田嶋、吉沢—木村▽本塁打 頼本、藤原（岡）白陵０００００｜０２11１３Ｘ｜１７理大付（五回コールド）（白）古瀬、木下、横田—中村（理）渡辺、水島、大内、池田—中谷、沢 ▽Ｃ組２位決定戦一宮１０００１０２００｜４３０００００１０1x｜５商大付（一）森本、松島、谷本、内田—赤熊（商）祐森、松本—福田▽本塁打 赤熊（一） ◇…西 部…◇高梁１００００２０１０｜４１０１００１０００｜３倉敷（高）尾上、三浦—平田（倉）井上—玄馬 ▽Ｃ組２位決定進出戦水島工０１１０５０１０００００｜８６１００００００１００1x｜９倉敷南（延長十二回）（水）石原厚、坂本—井上、谷沢（倉）宮原、守分、朝倉、宮原—朝倉、宮原、朝倉 ▽１位代表校決定戦興譲館０００１０１０１０｜３００３２０１０２×｜８倉敷工（興）渡辺、池田、芦内—下浦（倉）福島、高田—弓取 ◇…北 部…◇ ▽Ｂ組２位決定進出戦津山工２００１００００１｜４００２０００１２×｜５津山（工）小島—下山（津）宰務、栗栖—春名