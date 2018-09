■出演者

司会

鈴村健一さん、鳥海浩輔さん、森久保祥太郎さん

キャスト

Code:Realize ~創世の姫君~

前野智昭さん(アルセーヌ・ルパン役)

諏訪部順一さん(エイブラハム・ヴァン・ヘルシング役)

柿原徹也さん(ヴィクター・フランケンシュタイン役)

森久保祥太郎さん(インピー・バービケーン役)

平川大輔さん(サン・ジェルマン役)

薄桜鬼 真改

森久保祥太郎さん(沖田総司役)

鳥海浩輔さん(斎藤 一役)

遊佐浩二さん(原田左之助役)

津田健次郎さん(風間千景役)

白と黒のアリス

梅原裕一郎さん(レイン役)

増田俊樹さん(スノウ役)

興津和幸さん(ジャック役)

鈴木裕斗さん(ナイン役)

真紅の焔 真田忍法帳

諏訪部順一さん(真田信繁役)

杉田智和さん(猿飛佐助役)

興津和幸さん(霧隠才蔵役)

鈴村健一さん(筧 十蔵役)

保志総一朗さん(由利鎌之介役)

出演アーティスト

ヒサノfeat.鞠さん

maoさん

■新たなタイトルも含む4作品にフォーカスした9日・夜公演

「平成最後のオトメイトパーティー」として始まった9日・夜公演。初めてピックアップされるタイトル「薄桜鬼 真改」「白と黒のアリス」「真紅の焔 真田忍法帳」をはじめ、保志さんや増田さん、休養から復帰後初のイベント参加となる梅原さんら初参加キャストの登場でも大いに盛り上がりをみせる。

「白と黒のアリス」の朗読劇では平和を取り戻した黒の世界だったが、ミネットの作った薬のせいで一波乱という様子が描かれた。さまざまな妄想を繰り広げるジャック、それに負けないレインの暴走、一歩引いて面白がるスノウ、尊い犠牲となったナインのコミカルな掛け合いにファンは大きな笑い声や歓声を上げる。さらに立ち絵やスチルだけでなく、イベント描きおろしの可愛らしいイラストも併せて堪能することができた。

ここで鞠さんのギターアレンジが加わった「白と黒のアリス」のテーマソング「白と黒のワルツ」をヒサノさんが歌い上げ、本イベントのOPムービーで使用されたメインテーマも鞠さんが手掛けたことが明かされる。キャスト陣からは初めて同じ空間でキャラクターを演じられたことへの喜びや、職人芸とも評された興津さんの演技力についてのコメントが寄せられた。

「真紅の焔 真田忍法帳」の朗読劇では十勇士たちからの報告を受け、圧倒的に不利な戦を前に「付き従う必要はない」と解散を宣言する信繁の姿が。本心を察する十蔵にも豊臣秀頼の脱出を助けるよう命じ、1人で戦場に残ることを決意。勝ち目がなくても戦いに身を投じることを決意した信繁の言葉は、思わず身震いするほどの迫力だった。イベント初参加の保志さんは重厚な物語が展開する中、明るさを備えた鎌之介の演技のバランスについて考えたそうだ。

■チーム対抗でお菓子のプレート作りに挑戦!

バラエティコーナー「一皿に想いを込めて、オトパワンプレート」ではスイーツをテーマとした本イベントにちなみ、出演者がチームに分かれてお菓子のプレート作り対決に挑戦。チーム分けは、鳥海チームは鈴村さん・前野さん・平川さん・津田さん・梅原さん・興津さん・保志さん、森久保チームは諏訪部さん・柿原さん・遊佐さん・増田さん・鈴木さん・杉田さんだ。もちろん負けたチームはオトメイトパーティー恒例、甘い台詞「メロきゅん★ワード」を読み上げることになる。

ルールは各チームから選ばれた3人の代表が、制限時間2分間にプレート作りへチャレンジ。合計で3回対決を行い、勝敗はファンの拍手で決定する。作るプレートのお題は実際に作るメンバーにしか知らされないため、ファンはどんなイメージで作っているのか想像しながら結果を見守った。

まずは鳥海チームから平川さん・前野さん・梅原さん、森久保チームから遊佐さん・増田さん・諏訪部さんが挑む。両者ともに迷いなく進めていき、鳥海チームの「カラフルなヒモで羽を表現」、森久保チームの「ポイントは綺麗、雄っぽい」という完成後のコメントから会場のファンもすぐお題がわかった様子。拍手での判定は森久保チームに軍配があがった。

続いて2回戦目と3回戦目のお題を決めるため、抽選ボックスを持った興津さんと鈴木さんが会場のファンの下へ。さらに選ばれたファンが好きな作品やキャラクターを答えると、興津さんと津田さんが演じたキャラクターの台詞を披露してくれるサービスも。2回戦目は鳥海チームが津田さん・興津さん・鈴村さん、森久保チームは柿原さん・杉田さん・鈴木さんという構成で、出来上がりは鳥海チームがかなり盛られた一方、森久保チームはシンプルなプレートに仕上がった。

肝心のテーマは…となったところで、「白と黒のアリス」ネロ役の下野 紘さんがビデオレターで登場。お題を発表しつつ、自身もしっかりお題をイメージしたプレートを作り上げていく。細かい部分の作り込みも非常に可愛らしく、その完成度の高さにファンやキャスト陣からも感嘆の声がもれていた。その後、2回戦についてファンの拍手による判定が行われたが、結果として鳥海チームの勝利となったため勝負の行方は最終戦に持ち越される。

3回戦は鳥海チームが鳥海さん・保志さん・梅原さん、森久保チームは森久保さん・増田さん・杉田さんとなり、鈴村さんの司会に諏訪部さんの実況も加わりながらお題に挑戦した。森久保チームはストーリー性も感じられる「10匹の蟻」、鳥海チームは「39」という数字やグミの文字で表現したが、結果は森久保チームが勝利。そのため、鳥海チームのメンバーがファンから寄せられた甘い言葉だらけの「メロきゅん★ワード」を披露することになった。

「Code:Realize ~創世の姫君~」の朗読劇は5人の軽快な掛け合いからスタートするが、誰が会場のファンをエスコートするかで言い合いに。そこでパートナーは相性診断で決めようという流れになり、スクリーンにフローチャート図が現れる。ファンはスチルの光景や作品にちなんだ「ヘルシング砲に乗ってみたい?」「ネモとアレスターならネモのほうがマシ?」などの質問を楽しみつつ、ルパン一味の誰と相性が良いのかを確認。各キャラクターからの胸がときめく情熱的なお誘いの言葉もしっかり堪能した後は、maoさんが歌う「Code:Realize ~祝福の未来~」のエンディングテーマ「my dearest」でも作品の世界に浸ることができた。

「薄桜鬼 真改」の朗読劇は会津藩の護衛を担った沖田、斎藤、原田の3人が、ひょんなことから風間と遭遇。絶対に刀を抜いてはいけないと厳命を受けた新選組の面々は、どうにかやりすごそうとして…という本編とは一味違うコミカルなノリで進む。最後はファンとキャストが一体となる「オトメイト」コールと、信繁・フラン・沖田・レインの愛に溢れた囁きでイベントは締めくくられた。

他公演回では、Nintendo Switchへの移植となる「ゆのはなSpRING! ~Mellow Times~ for Nintendo Switch」「猛獣使いと王子様 ~Flower & Snow~ for Nintendo Switch」「華ヤカ哉、我ガ一族 モダンノスタルジィ for Nintendo Switch」「華ヤカ哉、我ガ一族 幻燈ノスタルジィ for Nintendo Switch」や2015年4月23日発売「CLOCK ZERO ~終焉の一秒~ Extime」に新規要素を追加した移植作「CLOCK ZERO ~終焉の一秒~ Devote」をはじめ「Collar×Malice」と「忍び、恋うつつ」の舞台化を発表した。

さらに「ニル・アドミラリの天秤」シリーズのスタッフによる新作「オランピアソワレ」や「幻奏喫茶アンシャンテ」「DIABOLIK LOVERS CHAOS LINEAGE」「私立ベルばら学園 ~ベルサイユのばらRe*imagination~」「薄桜鬼 真改 月影ノ抄」「薄桜鬼 真改 銀星ノ抄」「ビルシャナ戦姫 ~源平飛花夢想~」「LoverPretend」といったNintendo Switch向けタイトルも続々登場。「ハライチ岩井プロデュース企画」「オトメ向けVTuberプロジェクト(仮)」「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- ゲーム(仮)」といったプロジェクトも動き出しているとのことなので、続報を楽しみに待っていよう。

「オトメイトパーティー2018」新作発表まとめ