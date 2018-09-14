＜レスリング＞フランク・チャミゾ（イタリア）やソスラン・ラモノフ（ロシア）が敗れる…9.6～7ドミトリ・コーキン国際大会（ロシア）

9月6～7日にロシア・ヤクーツクで行われた「ドミトリ・コーキン国際大会」は、地元のロシアが6階級で優勝。74kg級決勝では、昨年優勝で今年のロシア選手権3位のニキタ・スチコフ（ロシア）が、昨年の70kg級世界王者で階級を上げて世界3階級制覇を目指すフランク・チャミゾ（イタリア）を5－3で破って優勝した。

70kg級では、2016年リオデジャネイロ・オリンピック65kg級優勝のソスラン・ラモノフ（ロシア）が、準決勝で一昨年70kg級優勝のエフゲニ・ゼルバエフ（ロシア）に0－8で敗れ、３位に終わった。ゼルバイエフは同級優勝。

各階級のメダル獲得選手は下記の通り。

男子フリースタイル

【57kg級】

［1］Tyutrin, Ayiar（ロシア）

［2］Ibragimov, Parviz（アゼルバイジャン）

［3］Rinchinov, Dimchik（ベラルーシ）

［3］Garmaev, Tamir（ロシア）

【61kg級】

［1］Gvarzatilov, Akhmednabi（アゼルバイジャン）

［2］Tumenbileg, Tuvshintulga（モンゴル）

［3］Potapov, Aisen（ロシア）

［3］Aleksandrov, Nyurgun（ロシア）

【65kg級】

［1］Rassadin, Viktor（ロシア）

［2］Tumur-Ochir, Tulga（モンゴル）

［3］Borovitski, Aleksey（ロシア）

［3］Nyazbekov, Daulet（カザフスタン）

【70kg級】

［1］Zherbaev, Evgeni（ロシア）

［2］Bat-Erdene, Byambadorj （モンゴル）

［3］Navruzov, Ikhtiyor （ウズベキスタン）

［3］Ramonov, Soslan（ロシア）

【74kg級】

［1］Suchkov, Nikita（ロシア）

［2］Chamizo Marquez, Frank（イタリア）

［3］Kasumov, Israil（ロシア）

［3］Omarov, Gadjimurad（アゼルバイジャン）

【79kg級】

［1］Khubezhty, Kakhaber（ロシア）

［2］Kvelashvili, Jumber（ジョージア）

［3］Yusubov, Ibrahim（アゼルバイジャン）

［3］Purevjav, Unurbat（モンゴル）

【86kg級】

［1］Bazrighaleh, Ahmad Yousef（イラン）

［2］Musalaliev, Arsenali（ロシア）

［3］Ktsoev, Soslan（ロシア）

［3］Orgodol, Uitumen（モンゴル）

【92kg級】

［1］Naifonov, Artur（ロシア）

［2］Urishev, Anzor（ロシア）

［3］Tolmachev, Maksim（ロシア）

［3］Luvsandorj, Turtogtokh（モンゴル）

【97kg級】

［1］Gadzhiev, Nurmagomed（アゼルバイジャン）

［2］Ulzisaikhan, Batsul（モンゴル）

［3］Ovsyannikov, Igor（ロシア）

［3］Belonovski, Yuri（ロシア）

【125kg級】

［1］Ghasemi, Komeil（イラン）

［2］Natsagsuren, Zolboo（モンゴル）

［3］Tsyshipov, Baldann（ロシア）

［3］Saidau, Ibrahim（ベラルーシ）