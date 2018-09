今回はどちらのダンジョンでも、新たな限定子分カードが登場。一緒に冒険する仲間と協力し、2つのダンジョン攻略を目指そう。

開催期間:2017年9月17日(月・祝)12:00~10月1日(月)11:59まで

■「蠢く混沌」に挑み、限定カードを手に入れよう!

本ダンジョンにはボスとして、「アザトース」や「ニャルラトホテプ」「チクタクマン」が登場! クリアした際に手に入る「混沌P」を貯めると、SS+レア「チクタクマン」、限定子分カード「エルダーサイン」「輝くトラペゾヘドロン」と交換することができます。

※交換期間は2018年9月17日(月・祝)12:00~10月7日(日)23:59までです。

「アザトース」

「ニャルラトホテプ」

SS+レア「チクタクマン」

限定子分カード「エルダーサイン」

限定子分カード「輝くトラペゾヘドロン」

■「蠢く混沌」に挑み、新たな限定子分カードを手に入れよう!

ダンジョンのボスモンスターを倒すと、新限定子分カード「這い寄る仮面」が手に入ることがあります。限定子分カードは、複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。

SSレア「這い寄る仮面」

■限定強化素材「トゥールスチャ」でモンスターを強化しよう!

「混沌P」を使い、素材ガチャを回すと、限定の強化素材「トゥールスチャ」を手に入れることができます。「トゥールスチャ」は経験値がアップするだけでなく、一部のスキルレベル上昇確率もアップします。

■「深淵の旧支配者」に挑み、限定カードを手に入れよう!

本ダンジョンにはボスとして、「深淵のクトゥルフ」や「ハスター」「ビヤーキー」が登場! クリアした際に手に入る「邪神P」を貯めると、SS+レア「ビヤーキー」と交換することができます。

※交換期間は2018年9月17日(月・祝)12:00~10月7日(日)23:59までです。

「深淵のクトゥルフ」

「ハスター」

SS+レア「ビヤーキー」

■「深淵の旧支配者」に挑み、新たな限定子分カードを手に入れよう!

ダンジョンのボスモンスターを倒すと、新限定子分カード「黄衣の王の書」が手に入ることがあります。限定子分カードは、複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。

SSレア「黄衣の王の書」

■限定強化素材「邪神の冠」でモンスターを強化しよう!

「邪神P」を使い、素材ガチャを回すと、限定の強化素材「邪神の冠」を手に入れることができます。「邪神の冠」は経験値がアップするだけでなく、一部のスキルレベル上昇確率もアップします。

