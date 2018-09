【Law&Order:性犯罪特捜班】についてあなたが知らないかもしれない真実8つ

今年放送開始から19年目を迎えたLaw&Order:SVU。これまでに放送されたストーリーや、ドラマのキャスト、キャラクターについて、知っているようで知らなかった豆知識をご紹介します。

ICE-Tはレギュラーキャストではなかった?

シーズン1から出演し、今やマリシュカ・ハージティと並んでSVUの顔ともいえる存在となったICE-Tですが、最初は4話のみの契約でした。

当時のICE-Tは役者としてよりもラッパーとしてのほうが有名で、さらに、1992年に発売したアルバムの1曲が当時の警察機関、副大統領に対して侮辱的だとして問題になるなど、反権力のイメージが強かったために、そういった人物が警官を演じることを危惧する声もありました。

ですが、放送がはじまってみると、ICE-Tの評判は上々で、本人も続投を望んだため、契約がレギュラーキャストのものに変更され、現在に至ります。

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT -- 'Mama' Episode 1922 -- Pictured: Ice T as Odafin 'Fin' Tutuola -- (Photo by: Virgina Sherwood/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

バーバを演じたラウル・エスパーザは、別の役でも出演していた!

2013~2018年までバーバ検事補を演じたラウル・エスパーザですが、同じ「Law&Order」シリーズのクリミナルインテントでも、ムルーニー検事補役で1話のみですが出演しているんです。

しかも、その役どころは、悪徳検事補で、最終的にはゴーレンに逮捕されてしまうという役どころ。

このエピソードは2009年に放送されたのですが、その4年後には再び検事補として登場しました。

ラウル・エスパーザが、SVUに初登場した時の、本人のTwitterには「覚えてる?クリミナルインテントにも出てたよ!」と明るくツイートしていますが、覚えている人からすれば、少し混乱してしまいますよね。

ノヴァク検事補役のダイアン・ニールも過去に出演していた!

正義感の強いノヴァク検事補を演じたダイアン・ニールは、過去に同じSVUに出演しています。

その時は、男性ストリッパーをレイプしたと非難される女性という役どころ。

検事補の姿からは想像もできませんが、なかなか似合っていましたよ。

NEW YORK, NY - NOVEMBER 17: Actress Diane Neal attends the 2014 Montblanc Presents The 24 Hour Plays at American Airlines Theatre on November 17, 2014 in New York City. (Photo by Bennett Raglin/WireImage)

めちゃくちゃタフ!同時に2番組に出演していた俳優は誰?

通常、アメリカの俳優は、1つの番組にのみレギュラー出演することが多いもの。メインキャストで出演すると、撮影だけで1日18時間もかかることもザラで、それが約半年続くことを考えると、2番組に出演するには、かなりの体力と精神力が必要でしょう。

エリオット・ステイブラーを演じたクリストファー・メローニは1998年からレギュラー出演していた「OZ オズ」を1999年放送開始のSVUに出演するために一度は降板したものの、その後番組に復帰。

およそ4年の間、2つの番組に同時にレギュラー出演していました。

NEW YORK, NY - MAY 14: Actor Christopher Meloni attends the 2018 NBCUniversal Upfront presentation at Rockefeller Center on May 14, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

実はクリストファー・メローニ出演ドラマ「OZ オズ」にはSVUファミリーが多く出演していた

ベンソンの元カレの刑事を演じたディーン・ウィンタース、長年精神科医を演じたB・D・ウォンといった準レギュラーキャストをはじめ、多くのゲストスター達もこの2つのドラマに出演していました。

放送局も違う2つのドラマですが、偶然にも多くの共通する俳優が出演するドラマとなりました。

NEW YORK, NY - FEBRUARY 11: Dean Winters attends the 2018 Writers Guild Awards NYC Ceremony on February 11, 2018 in New York City. (Photo by Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JUNE 12: BD Wong attends the premiere of Universal Pictures and Amblin Entertainment's 'Jurassic World: Fallen Kingdom' at Walt Disney Concert Hall on June 12, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

オリビアとエリオットの名前の由来は?

メインキャストである、オリビアとエリオットの役名の由来となったのは、番組の製作総指揮をつとめるディック・ウルフの子ども達の名前から。

我が子の名前を使ったシリーズが、20年も続くなんて、ディック・ウルフも嬉しいでしょうね。

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 15: Mariska Hargitay and Dick Wolf attend the opening ceremony of the 58th Monte Carlo TV Festival on June 15, 2018 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Tony Barson/FilmMagic)

ディック・ウルフとマリシュカ

放送されなかったエピソードがある!

SVUは、実際の事件や出来事、政治的背景を元に作られたエピソードが多数存在します。

その中で、2016年に制作されたドナルド・トランプ大統領を彷彿とさせる、性的暴力についてのエピソードは、大統領選挙に影響がでる判断したため、大統領選挙後に放送すると発表されました。

その後、2017年にトランプ氏が大統領に就任すると、このエピソードは無期限に放送を休止することが発表されました。

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 12: U.S. President Donald Trump delivers remarks during a Congressional Medal of Honor Society reception at the East Room of the White House September 12, 2018 in Washington, DC. President hosted a reception to honor Medal of Honor recipients. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

ベンソン、ステイブラーには、それぞれ別の候補者もいた!

SVUにキャスティングされるまでは、あまり有名な俳優ではなかった2人。

オーディションを勝ち抜き、キャスティングされたのですが、彼ら以外に候補に残っていた俳優さんがいます。

まずは、ベンソン役から

1人目の候補は、ウェールズ人の父親と日本人の母親から生まれ、「24」「スコーピオン」などで知られるレイコ・エイルスワース。

BEVERLY HILLS, CA - DECEMBER 07: Actress Reiko Aylesworth arrives at the Children's Defense Fund-California's 27th Annual Beat The Odds Awards at the Beverly Wilshire Four Seasons Hotel on December 7, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Amanda Edwards/WireImage)

もう1人の候補は、リバー・フェニックス最後の恋人としても有名で、「ストレイン 沈黙のエクリプス」などに出演しているサマンサ・マシスです。

NEW YORK, NY - JULY 26: Samantha Mathis attends 'The Wife' New York Screening at The Paley Center for Media on July 26, 2018 in New York City. (Photo by Paul Zimmerman/WireImage)

2人はそれぞれオーディションを受け、かなり良いところまで残っていたそう。

マリシュカ・ハージティとは全く違う雰囲気の女優さんですので、ドラマも全く違うものに仕上がっていたかもしれませんね。この2人、実はそれぞれがSVUにもゲスト出演しています!

続いてはステイブラー役。

1人目は、「サードウォッチ」「デスパレートな妻たち」に出演していたニック・チンランド。

BEVERLY HILLS, CA - DECEMBER 10: Actor Nick Chinlund arrives at the North American premiere of 'Waiting in Beijing' at the Fine Arts Theater on December 10, 2008 inBererly Hills, California. (Photo by Angela Weiss/Getty Images)

次に候補に挙がっていたのは、ジョン・スラッテリー。「マッドメン」で知られる俳優さんです。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: John Slattery attends the Annual Charity Day hosted by Cantor Fitzgerald, BGC and GFI at Cantor Fitzgerald on September 11, 2018 in New York City. (Photo by Paul Morigi/Getty Images for Cantor Fitzgerald)

どの候補者も素晴らしい役者さんだと思いますが、今となってはやはり、マリシュカ・ハージティと、クリストファー・メローニ以外は考えられませんね。