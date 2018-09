【エミー賞への道】⑤第70回主演男優賞を獲得するのは誰？【2018】

第70回エミー賞は、9月17日(日本時間18日)に開催されます。ドラマシリーズ部門主演男優賞の6人の候補者たち。いったい誰がエミー賞を獲得するのか?独自の解説でズバリ予想してみます!

ジェイソン・べイトマン「オザークへようこそ」

https://www.imdb.com/title/tt5071412/?ref=nmflmgact1

Netflix制作ドラマ「オザークへようこそ」から主演のマーティ・バード役、ジェイソン・べイトマンがノミネート。

かつて、エミー賞の常連作品だった「ブレイキング・バッド」を思い出させるドラマ内容で、”追い詰められた中年男性”が主人公。

とにかく次から次へと訪れる危機を自分の頭脳を駆使して、かろうじて乗り切って行く姿を飄々と演じています。

本来は、真面目な善人であるマーティ・バードが、犯罪組織の怖ーい人たちと係わりあっても、

自然体の自分らしさで危機を乗り切っていく姿に、視聴者は思わず彼を応援してしまうのです。

ドラマ自体もかなり面白く、麻薬取引、家族の絆、危機回避など、アメリカ人好みのポイントを押さえていて、高い評価をつける人が多いのでは?

ジェイソンは今回のエミー賞で、シーズン1の第10話「The toll(鐘の音)」で、監督賞にもノミネートされています。

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」

https://www.imdb.com/title/tt2149175/?ref=nvsr_1

シーズン6でファイナルを迎えた「ジ・アメリカンズ」から、主人公のフィリップ・ジェニングス役の

マシュー・リスがノミネート。

マシューは同作で、2015年、2016年以来3度目の主演男優賞ノミネートとなります。

アメリカ人になりすまし、一般社会に溶け込むロシアのスパイ、フィリップは、本来は困っている人を見過ごせない良い人間。

妻を大切にし子供たちのために尽くすマイホームパパでもあります。

それなのに、スパイのマインドにスイッチをいれたときには、究極のプロフェッショナルとなり、

冷徹に任務を遂行し、人さえ殺してしまうなんとも恐ろしい人間。

この2重人格のような変化を魅せる演技力は、やはりスゴイとしか言いようがない。

ドラマファイナルを迎え受賞の可能性大です。

マイロ・ヴィンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」

https://www.imdb.com/title/tt5555260/?ref=ttmitt

昨年に続き「THIS IS US 36歳、これから」から、マイロ・ヴィンティミリアが2度目のノミネート。

アメリカの少し訳ありの1家族を描いたドラマで、マイロが演じるのは、一家の父親ジャック・ピアソン。

昨年のエミー賞では、同作で次男ランダルを演じたスターリング・K・ブラウンが、主演男優賞を獲得しました。

日本では、今回のエミー賞対象シーズンであるシーズン2を見ることができないのですが、シーズン1でのマイロの素晴らしい演技を見たかぎり、「今年こそは彼に主演男優賞をあげたい!」と感じている日本の視聴者も多いのでは?

現地アメリカにも、少なからずそう考える人はいるはずで、どれだけ投票につながるのか?

期待したい。

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」

https://www.imdb.com/title/tt5555260/?ref=ttmitt

「THIS IS US 36歳、これから」のランダル・ピアソン役で、第69回(昨年)エミー賞主演男優賞を獲得したスターリング・K・ブラウンが再びノミネート。

日本でもシーズン1を見た視聴者を、たっぷり泣かせる名演を見せたスターリング。

シーズン2を未見でも、「今回も素晴らしい演技を見せてくれているのだろうな」と容易に想像できる。

「THIS IS US 36歳、これから」から父親のジャック役のマイロ・ヴィンティミリアと直接対決にもなりそう。

2年連続受賞となるかどうか?

注目です!

ジェフリー・ライト「ウエストワールド」

https://www.imdb.com/title/tt0475784/?ref=nmflmgact4

今回エミー賞に21部門ノミネートされている大注目ドラマ「ウエストワールド」から、バーナード・ロウ役のジェフリー・ライトが主演男優賞にノミネート。

主演と呼べる重要キャラクターが数名いるドラマの中で、間違いなくキーパーソンとなる人物を演じているジェフリー。

ネタバレになってしまうといけないので詳しくは言えないが、一人二役とも三役ともいえる複雑なキャラクターを演じています。

さらに時系列も入り組んでおり、おそらく演じている本人にとっても「今演じているのは誰なのか?」と

分からなくなることもあるのでは?

と、感じさせるほどややこしいキャラクター。

シーズン2での視聴者は、バーナードに親近感を覚え、どうなってしまうのかハラハラして見届けることになるであろう。

それほど、人を引き付ける魅力に溢れたキャラクターに仕上げているのです。

エド・ハリス「ウエストワールド」

https://www.imdb.com/title/tt0475784/?ref=nmflmgact4

映画界の名優エド・ハリスが、本格的にドラマで見られる日が来るとは思わなかった!

シーズン1では、謎の男というインパクト出演でしたが、大幅に出演シーンが増えたシーズン2では、エド・ハリスが演じる黒服の男の謎が徐々に解けていき、彼の抱えている闇、苦悩、野望が明らかになっていきます。

エドが登場すると、ドラマ全体が引き締まり、ストーリーに重みを感じさせるのが不思議。

登場シーンでは、彼の後ろにCGで黒い闇のようなものを挿入しているのでは?と思ってしまうほど。

負のオーラを感じさせる「圧力」のある存在感には脱帽!

魅力的な俳優ばかりの「ウエストワールド」の中でも、エド・ハリスの存在感は、やはりピカイチで、視聴者に「もっと見ていたい!」と思わせているのは、彼が作り上げたキャラクター黒服の男の存在が大きいのでは?

誰もが納得の主演男優賞ノミネートとなりました。

エミー賞Goes To……

本命:マイロ・ウィンティミリア&スターリング・K・ブラウン

対抗:マシュー・リス

大穴:エド・ハリス

「THIS IS US 36歳、これから」主演対決か?

ファイナルシーズンの「ジ・アメリカンズ」のマシュー・リスか?

ベテラン俳優エド・ハリス納得の受賞か?

迷います。投票者もおそらく迷っているに違いない……

うーん……

マイロにも受賞してもらいたいですが……

エド・ハリスに一票!

TORONTO, ON- SEPTEMBER 9 - Actor Ed Harris stars in Kodachrome at the Toronto International Film Festival in Toronto. September 9, 2017. (Steve Russell/Toronto Star via Getty Images)