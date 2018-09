大人気！海外ドラマ「デクスター 警察官は殺人鬼」の見どころとドラマに登場したキャスト達の今！2018！　

皆さんは覚えていますか?日本では2007年から放送開始の海外ドラマ”デクスター”!シーズン1はジェフ・リンジーの小説「デクスター 幼き者への挽歌」を原作として制作され、シーズン2以降はテレビシリーズオリジナルストーリー。 今日は”デクスター”の3つの見どころとキャスト達の最近の出演作品を紹介したいと思います

見どころ① 主人公はダークヒーロー!?

ドラマの主人公デクスターは表の顔は善良な警察官、裏の顔は天性のシリアルキラーという二重生活を送っています。

警察官といってもデクスターの職業は血痕分析専門の鑑識官。

この鑑識という職業には理由があります。

鑑識官は現場に常にいられる職業であり、殺害時の状況把握が人一倍優れているデクスターには天職であると同時に自分が犯した殺害現場の証拠隠滅や、ねつ造が行えるからです。

デクスターが3歳ぐらいの時から殺人の衝動を抱えていたので、彼の人生は全て人殺しをしても捕まらないように設計されています。

頭脳明晰で運動神経も良いデクスターは完ぺきな人間すぎて周囲の人間に怪しまれたりすることも…

自分でも止められない殺人衝動を抱えており、その解消法として法では裁かれない凶悪な犯罪者の命を奪います。

デクスターが狙うのは、彼独自の基準で選ばれた凶悪な犯罪者のみで子供には手を出さない。

法で裁かれない凶悪な犯罪者しか狙わないという所がダークヒーローっぽくないですか!?

殺人鬼VS殺人鬼という異様なストーリーの中デクスターに新しい理解者や友、目標とする存在が登場します。

そして妹や恋人、同僚という自分に近しい存在のどちらを選べばいいのか?と苦悩する主人公のデクスター。

人間関係にも注目です。

見どころ② 残虐シーンが多め!

他のサスペンスドラマでは殺人シーンは説明で終わらせたり、サラッと映像が流れる作品が多いですが、このドラマは違います。

全てありのままを映像で見せてくれるんです(笑)

どんなに残虐な殺害シーンであっても…

なのでDVD版はR15指定になっています。

見どころ③ 1シーズンごとに一旦完結する海外ドラマ!

海外ドラマあるあるですが、シーズンの最終話というのは、次のシーズンに繋がるヒントを残しつつ終わるというのが定番ですよね。

もう次が気になって気になって仕方がなくなる終わり方(笑)

しかしこのドラマは、シーズンごとに一旦完結という形で物語が進んでいきます。

もちろん「次のシーズンでデクスターの裏の顔がバレるんじゃないか!?」という緊張感はあるので、新しいシーズンも楽しく見れるでしょう♪

なが~~~~~い海外ドラマが苦手な人にもオススメです。

デクスター・モーガン/マイケル・C・ホール

アメリカ合衆国の俳優で1971年2月1日生まれの47歳。

★主な出演作品★

映画

・2003年 ペイチェック 消された記憶

・2009年 GAMER

・2017年 ザ・シークレットマン

テレビドラマ

・2006~2013年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2017年 ザ・クラウン

最近では、Netflixで2018年から配信中の新作ドラマ”SAFE 埋もれた秘密”の主人公トムを演じています。

他にも2018年2月にアメリカで公開されたブラックなコメディ映画”ゲーム・ナイト”にもブルガリア人の男役で出演しています。

日本公開予定はまだ未定ですので、分かり次第追記したいと思います。

デボラ・モーガン/ジェニファー・カーペンター

アメリカ合衆国の女優で1979年12月7日生まれの38歳。

★主な出演作品★

映画

・2005年 エミリー・ローズ

・2008年 REC:レック/ザ・クアランティン

・2010年 ファースター 怒りの銃弾

・2011年 ハングリー・ラビット

・2012年 ファインド・アウト

・2012年 コレクター

・2014年 アベンジャーズ コンフィデンシャル:ブラック・ウィドウ&バニッシャー

テレビドラマ

・2006~2013年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2011年 グッド・ワイフ

・2015~2016年 リミットレス

最近では2018年9月にアメリカで公開されたスリラー映画”Dragged Across Concrete"にKelly Summer(ケリー・サマー)役で出演しています。

日本公開予定はまだ未定ですので、分かり次第追記したいと思います。

他にも2018年1月にアメリカで公開されたバッドマンの新作アニメ”バッドマン:ゴッサム・バイ・ガスライト”でキャットウーマンの声で出演しています。

Blu-ray DVDが日本でも発売されているようです。

テレビドラマシリーズでは、米NBCの新作ドラマ"The Enemy Within"にErica Shepherd(エリカ・シェパード)役での出演が決定しました!

こちらも分かり次第追記したいと思います。

ハリー・モーガン/ジェームズ・レマー

アメリカ合衆国の俳優で1953年12月31日生まれの64歳。

★主な出演作品★

映画

・1998年 サイコ

・2003年 ワイルド・スピードX2

・2004年 ブレイド3

・2007年 レミーの美味しいレストラン

・2009年 アンボーン

・2010年 RED/レッド

・2011年 X-MEN ファースト・ジェネレーション

・2011年 トランス・フォーマー/ダークサイド・ムーン

・2012年 ジャンゴ 繋がれざる者

・2016年 パシフィック・ウォー

テレビドラマ

・2001年 X‐ファイル

・2001~2004年 セックス・アンド・ザ・シティ

・2006年 CSI:マイアミ

・2006~2007年 ジェリコ 閉ざされた街

・2006~2013年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2009年 クリミナル・マインド FBI行動分析課

・2010年 NUMBERS 天才数学者の事件ファイル

・2010年 ヴァンパイア・ダイアリーズ

・2011年 HAWAII FIVE-0

・2013~2014年 グレイズ・アナトミー 恋の解剖学

・2017年 GOTHAM/ゴッサム

最近では2018年1月からNetflixで配信開始されたテレビドラマ”ブラックライトニング”のビーター・ギャンビ役で出演しています。

リタ・ベネット/ジュリー・ベンツ

アメリカ合衆国の女優で1972年5月1日生まれの46歳。

★主な出演作品★

映画

・2007年 ランボー/最後の戦場

・2008年 ソウ5

・2009年 処刑人Ⅱ

テレビドラマ

・2004年 NCIS~ネイビー犯罪捜査班~

・2006年 スーパーナチュラル

・2006年 CSI:マイアミ

・2006年 CSI:科学捜査班

・2006~2010年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2007年 LAW&ORDER

・2010年 デスパレートな妻たち

・2011年 救命医ハンク セレブ診療ファイル

・2013年 DEFIANCE/ディファイアンス

最近ではテレビドラマ”HAWAII FIVE-0”のシーズン6中盤からアヴィ・ダン役で出演しています。

Amazonプライムビデオでシーズン7まで配信中!

エンジェル・バティスタ/デヴィッド・ザヤス

アメリカ合衆国の俳優で1969年12月31日生まれの48歳。

★主な出演作品★

映画

・2005年 ザ・インタープリター

・2006年 16ブロック

・2007年 フィクサー

・2010年 ロシアン・ルーレット

・2010年 エクスペンダブルズ

・2010年 スカイライン‐征服‐

・2014年 ANNIE/アニー

テレビドラマ

・1995~2008年 ロー&オーダー

・2000~2003年 OZ/オズ

・2002年 LOW&ORDER:性犯罪特捜班

・2006年 NUMBERS 天才数学者の事件ファイル

・2006~2010年 LOW&ORDER:犯罪心理学捜査班

・2006~2013年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2007年 クローザー

・2007年 バーン・ノーティス 元スパイの逆襲

・2009年 CSI:マイアミ

・2012年 PERSON of INTEREST 犯罪予知ユニット

・2012年 GRIMM/グリム

・2013年 ザ・フォロイング

・2013年,2016年 THE BLACKLIST/ブラックリスト

・2014~2015年 GOTHAM/ゴッサム

・2015年 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY

最近では2017年に公開された映画”迷子の黒猫とボク”のポンス役で出演しています。

Amazonでレンタル&購入が可能!

ジェームズ・ドークス/エリック・キング

アメリカ合衆国の俳優で1969年4月21日生まれの49歳。

★主な出演作品★

映画

・1999年 トゥルー・クライム

・2004年 ナショナル・トレジャー

テレビドラマ

・1990年 ロー&オーダー

・2000~2001年 OZ/オズ

・2002年 CSI:マイアミ

・2006~2012年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2010年 バーン・ノーティス 元スパイの逆襲

最近では、2018年1月に日本で公開された映画”The Tank"のルーク・ミレンズ役で出演しています。

Amazonでレンタル&購入が可能!

マリア・ラゲル/ローレン・ヴェレス

アメリカ合衆国の女優で1964年11月2日生まれの53歳。

★主な出演作品★

テレビドラマ

・1997~2003年 OZ/オズ

・1999年 LOW&ORDER

・2004年 LOW&ORDER:性犯罪特捜班

・2006年 ミディアム 霊能力者アリソン・デュポア

・2006~2007年 NUMBERS 天才科学者の事件ファイル

・2006~2012年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2008年 LOW&ORDER:犯罪心理学捜査班

・2009~2010年 アグリー・ベティ

・2014年 アンフォゲッタブル 完全記憶捜査

・2016年 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY

・2016~2017年 殺人を無罪にする方法

最近では2018年7月にアメリカで公開された映画”ザ・ファースト・パージ”のRuia(ルイサ)役で出演しています。

日本での公開はまだ未定ですので、分かり次第追記したいと思います。

他にもアメリカで2018年12月公開予定の映画”スパイダーマン:スパイダーバース”の Rio Morales(リオ・モラレス)役で出演しています。

日本では2019年に公開が決定!詳細が分かり次第追記したいと思います。

ヴィンス・マスオカ/C・S・リー

アメリカ合衆国の俳優で1971年12月30日生まれの46歳。

★主な出演作品★

映画

・2009年 チェイジング/追跡

テレビドラマ

・1998~2002年 ロー&オーダー

・2004~2006年 LOW&ORDER:犯罪心理捜査班

・2007年 CHUCK/チャック

・2008年 名探偵モンク

・2006~2009年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2014~2015年 クリミナル・マインド FBI行動分析課

・2017年 24:レガシー

・2016~2017年 MACGYVER/マクガイバー

最近では2016年から放送開始されているテレビドラマ”リーサル・ウェポン”のシーズン2にゲスト出演しています。

Amazonでの購入、TSUTAYAなどでのレンタルが可能!

他にも2017年から放送開始のテレビドラマ”スニーキー・ピート”のシーズン1に登場するジョセフ・リー役で出演しています。

Amazonプライムビデオでシーズン2まで配信中!

カミラ/マーゴ・マーティンデイル

アメリカ合衆国の女優で1951年7月18日生まれの67歳。

★主な出演作品★

映画

・2002年 めぐりあう時間たち

・2004年 ミリオンダラー・ベイビー

・2007年 ボビーZ

・2009年 エスター

・2017年 ダウンサイズ

・2017年 ウェディング・テーブル

・2017年 カーズ/クロスロード

テレビドラマ

・1996年 ロー&オーダー

・2005~2006年 ミディアム 霊能力者アリソン・デュポア

・2006年 LOW&ORDER:性犯罪特捜班

・2006~2008年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2012年 SUITS/スーツ

・2012年 PERSON of INTEREST 犯罪予知ユニット

最近では2013~2018年にかけて放送されたテレビドラマ”ザ・アメリカンズ”のClaudia(クラウディア)役で出演しています。

Netflixでシーズン6まで配信中!

他にも2017年から放送開始のテレビドラマ”スニーキー・ピート”のオードリー・バーンハート役で出演しています。

ジョーイ・クイン/デズモンド・ハリントン

アメリカ合衆国の俳優で1976年10月19日生まれの41歳。

★主な出演作品★

映画

・1999年 ジャンヌ・ダルク

・2001年 穴

・2002年 ゴーストシップ

・2003年 クライモリ

・2012年 ダークナイト ライジング

テレビドラマ

・2008~2013年 デクスター 警察官は殺人鬼

・2009~2012年 ゴシップガール

・2015年 リミットレス

・2016~2017年 シューター

最近では2017年から放送開始のテレビドラマ”スニーキー・ピート”のジョー役で出演しています。

他にも2012年から放送開始のテレビドラマ”エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY”シーズン6のレギュラーキャラ:マイケル役で出演しています。

デクスターに登場する主な人物達は、デクスターの前後に出演している海外ドラマが結構被っていましたねΣ(・□・;)

現在”デクスター 警察官は殺人鬼”(全シーズン)を見れるのは「FODプレミアム」というフジテレビが運営する動画配信サービスのみのようです。

GEOやTSUTAYAなどでは絶賛レンタル中ですので、まだ見てなくて気になった方は是非一度ご覧ください♪