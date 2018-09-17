详讯：“平成歌姬”安室奈美惠正式退出歌坛

“平成歌姬”安室奈美惠正式退出歌坛

【共同社9月17日电】被称为“平成歌姬”的日本歌手安室奈美惠（40岁）16日引退。她于1992年9月16日出道，上世纪九十年代中期模仿其时尚的“Amura”遍布大街小巷成为社会现象。在20岁结婚生子后，她经历了离婚、育儿的同时，用歌曲和舞蹈倾倒了无数歌迷。她一直活跃在乐坛第一线，并创下多个纪录。

在15日晚举行最后公演的故乡冲绳县宜野湾市，16日晚举行了配合安室歌曲的烟花表演。来自全国的大量歌迷汇聚于此。据主办方透露，安室也观看了表演。结束后，安室在自己的官网上写下了“哪怕只是一瞬间，能成为贴近歌迷内心的歌手令我感到很开心。这25年多谢大家”等感谢的话。

据Oricon统计，安室的单曲、专辑总销量超过3600万张。1997年的单曲《CAN YOU CELEBRATE?》销量达到229万张，为历代女歌手冠军。

安室在去年9月20日的40岁生日时宣布引退。去年发售的精选集CD销量超过230万张。收录了吸引约80万人到场的最后巡演录像的DVD和蓝光影碟销量突破157万张，创下音乐影像作品首个销量百万的纪录。

安室在1996、1997年连续获得日本唱片大奖。在2000年举行的冲绳八国集团峰会上献唱主题曲《NEVER END》，今年5月获得了冲绳县民荣誉奖。（完）