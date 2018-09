【敬老の日】2018年に還暦を迎える海外ドラマ俳優 まとめ

2018年9月17日は敬老の日ということで、2018年に還暦を迎える、もしく迎えた海外ドラマ俳優をまとめてみた。

ケヴィン・ベーコン(Kevin Bacon)

生年月日:1958年7月8日

出身地:アメリカ・ペンシルベニア州

身長:178cm

主な出演作:『ザ・フォロイング』ライアン・ハーディ役

ジャンカルロ・エスポジート(Giancarlo Esposito)

生年月日:1958年4月26日

出身地:デンマーク

身長:173cm

主な出演作:『ブレイキング・バッド』ガス役

ブルース・キャンベル(Bruce Campbell)

生年月日:1958年6月22日

出身地:アメリカ・ミシガン州

身長:185cm

主な出演作:『バーン・ノーティス』サム・アックス役/『死霊のはらわた リターンズ』アッシュ役

アレック・ボールドウィン(Alec Baldwin)

生年月日:1958年4月3日

出身地:アメリカ・ニューヨーク州

身長:183cm

主な出演作:『30 ROCK』ジャック・ドナギー役

ピーター・カパルディ(Peter Capaldi)

生年月日:1958年4月14日

出身地:イギリス

身長:183cm

主な出演作:『ドクター・フー』12代目ドクター役