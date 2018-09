【敬老の日】2018年に還暦を迎える海外ドラマ女優 まとめ

2018年9月17日は敬老の日ということで、2018年に還暦を迎える、もしく迎えた海外ドラマ女優をまとめてみた。

WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 02: Angela Bassett attends FOX Summer TCA 2018 All-Star Party at Soho House on August 2, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

アンジェラ・バセット(Angela Bassett)

生年月日:1958年8月16日

出身地:アメリカ・ニューヨーク

身長:163cm

主な出演作:『9-1-1:LA救命最前線』アテナ・グラント役

UNIVERSAL CITY, CA - SEPTEMBER 14: Actress Jamie Lee Curtis attends the opening night celebration of 'Halloween Horror Nights' at Universal Studios CityWalk Cinemas on September 14, 2018 in Universal City, California. (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

ジェイミー・リー・カーティス(Jamie Lee Curtis)

生年月日:1958年11月22日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:170cm

主な出演作:『スクリーム・クイーンズ』学部長役

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 14: Megan Mullally attends The Hollywood Reporter And SAG-AFTRA Celebrate Emmy Award Contenders At Annual Nominees Night at Avra Beverly Hills Estiatorio on September 14, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

メーガン・ムラーリー(Megan Mullally)

生年月日:1958年11月12日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:163cm

主な出演作:ふたりは友達?ウィル&グレイス』カレン・ウォーカー役

NEW YORK, NY - JUNE 25: Lea DeLaria attends the opening night performance of the Playwrights Horizons world premiere production of 'Log Cabin' on June 25, 2018 at Playwrights Horizons in New York City. (Photo by Walter McBride/Getty Images)

リー・デラリア(Lea DeLaria)

生年月日:1958年5月23日

出身地:アメリカ・イリノイ州

身長:155cm

主な出演作:『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』ビッグ・ブー役

HOLLYWOOD, CA - APRIL 30: Ellen DeGeneres speaks at the ceremony honoring NSYNC with a star on the Hollywood Walk of Fame on April 30, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

エレン・デジェネレス(Ellen DeGeneres)

生年月日:1958年1月26日

出身地:アメリカ・ルイジアナ州

身長:171cm

主な出演作:『エレンの部屋』